Grey's Anatomy torna alle origini nella stagione 19: Le anticipazioni dei nuovi episodi

La showrunner del medical drama Krista Vernoff ha svelato cosa ci aspetta: dall'assenza di Meredith alle coppie a rischio, ecco cosa verrà.

Non ha tutti i torti chi guarda alla stagione 19 di Grey's Anatomy come a un caso più unico che raro di reboot che però non è davvero tale. Un gruppo di nuovi e giovani specializzandi, infatti, dà nuova linfa alle storie del medical drama più longevo della tv americana e, allo stesso tempo, ci riporta alle origini mettendo in moto dinamiche simili a quelle che avevamo già visto nelle prime stagioni. È sicuramente ancora presto per dirlo (parleranno i numeri), ma con la stagione 19 (che debutta oggi 6 ottobre negli Stati Uniti e arriverà prossimamente in Italia su Disney+) ABC potrebbe aver compiuto un'operazione rivoluzionaria. Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi episodi? La showrunner Krista Vernoff ne ha parlato con TVLine soffermandosi anche su quella che è la "patata bollente" di questa stagione, vale a dire l'assenza (o meglio la presenza in soli 8 episodi) di Ellen Pompeo.

Grey's Anatomy 19: Una nuova generazione

Ricorderete che Grey's Anatomy agli esordi si concentrava su un gruppo di aspiranti chirurghi alle prime armi. La stagione 19 riparte da questa circostanza e ne rinnova le dinamiche facendo affidamento su 5 new entry nel cast regolare: Alexis Floyd (Inventing Anna), Niko Terho, Midori Francis (Dash & Lily), Adelaide Kane (Reign) e Harry Shum Jr. (Glee). "Questa stagione è davvero il ritorno alle radici dello show", ha spiegato Krista Vernoff a TVLine. “Cosa puoi fare quando hai cinque specializzandi regolari come abbiamo fatto in quei primi anni? Volevamo concentrarci su cosa significa provare a diventare un chirurgo quando non sai nulla: quanto sia spaventoso e pericoloso tutto questo". Vernoff assicura che i nuovi attori sono stati scelti con molta cura. "Abbiamo dedicato molto tempo al casting di questo gruppo. Amo tutti e cinque gli attori e tutti e cinque i personaggi, ed è un punto di partenza davvero esaltante", ha aggiunto la sceneggiatrice.

Grey's senza Grey: Si può fare!

Vernoff sa che la lunga assenza di Ellen Pompeo - che ha voluto esplorare anche nuove opportunità lavorative dedicandosi nel frattempo a una miniserie di Hulu ma che rimane comunque anche voce narrante e produttrice esecutiva dei nuovi episodi - sarà un duro colpo per la serie. Tuttavia rimane fiduciosa e pensa che il pubblico saprà appassionarsi alle nuove storie. "Ellen è una centrale elettrica e Meredith è iconica. Ma fin dall'inizio, questa è stata una serie corale. Ha sempre avuto un cast straordinario di attori in grado di farsi carico di qualsiasi storia. Quindi, anche se ci mancheranno disperatamente Ellen e Meredith, penso che ci siano molte storie da raccontare", ha detto la showrunner. Una delle storie più avvincenti sarà quella in cui Addison (Kate Walsh che torna dopo l'incursione nella scorsa stagione) unirà le forze con Bailey (Chandra Wilson). "Una storia davvero potente, divertente e straziante allo stesso tempo", ha anticipato Vernoff.

Il destino di tre coppie in bilico

Tre le coppie che saranno messe in discussione nella nuova stagione: Owen e Teddy (Kevin McKidd e Kim Raver), Jo e Link (Camilla Luddington e Chris Carmack) e Maggie e Winston (Kelly McCreary e Anthony Hill). I primi, che avevamo lasciato in fuga dalla legge, saranno protagonisti di una storia piuttosto divertente. "Quello che abbiamo pensato per loro ci ha fatto ridere così tanto. In realtà è una delle nostre cose preferite che stiamo facendo in questa stagione", ha spiegato Krista Vernoff. Le cose tra Jo e Link si erano fatte complicate la scorsa stagione: riusciranno a rimanere amici? "È stato aperto il vaso di Pandora, ma era un po' troppo tardi perché stavano cercando di proteggere la loro amicizia. Ora ci stiamo davvero chiedendo: 'L'amicizia è la cosa che proteggi a tutti i costi o corri un rischio in più?'", ha continuato la sceneggiatrice. Infine, su Maggie e Winston, ci chiederemo se forse sono stati troppo avventati nello sposarsi. "La loro era una storia d'amore nata nella pandemia, e la pandemia ha intensificato le cose e ha accelerato tutto", ha osservato Vernoff. "Quindi una delle domande che ci siamo posti la scorsa stagione era: 'Cosa succede quando salti gran parte di quelli che sarebbero stati un corteggiamento e una relazione tradizionali e salti al matrimonio?'".

Qui sotto trovate il trailer ufficiale di Grey's Anatomy 19.