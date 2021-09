Grey's Anatomy 18: Torna Addison! L'annuncio di Kate Walsh

News Serie TV

Un altro graditissimo ritorno nel medical drama di ABC: l'interprete del chirurgo neonatale, nonché ex moglie di Derek Shepherd, tornerà in un arco di episodi della prossima stagione.

Ennesima sorpresa per i fedelissimi fan di Grey's Anatomy (per quelli che dopo 17 anni ancora continuano a sintonizzarsi sulle storie dei dottori del Grey Sloan Memorial, ma anche per chi la serie l'ha abbandonata da un bel po' ma è rimasto affezionato ai personaggi storici). Il medical drama di ABC lancia la sua prima granata in vista della stagione 18 il cui debutto è atteso negli Stati Uniti il prossimo 30 settembre: Kate Walsh tornerà per riprendere il ruolo della dottoressa Addison Forbes Montgomery - chirurgo neonatale e ginecologa nonché ex moglie di Derek Shepherd - in un arco di episodi. Lo ha annunciato lei stessa con un video postato sui social ufficiali della serie in cui ha detto: "Sono così entusiasta di essere di nuovo a casa". Lo vedete qui in basso.

Kate Walsh torna in Grey's Anatomy: Vi ricordate di Addison?

Kate Walsh ha fatto il suo epico debutto nei panni della dottoressa Addison Montgomery nel finale della prima stagione di Grey's Anatomy sorprendendo Meredith (Ellen Pompeo) ignara del fatto che il suo interesse amoroso, Derek Shepherd (Patrick Dempsey), avesse una moglie. L'attrice, prima da ricorrente e poi da regolare, ha recitato nella serie per due stagioni per poi trasferirsi, nel 2007 alla fine della terza stagione dello show, nello spin-off Private Practice andato in onda per sei stagioni fino al 2013. Durante gli anni di Private Practice, tuttavia, Walsh è tornata in Grey's Anatomy sia in occasione di alcuni crossover che, l'ultima volta, nell'episodio E Se... dell'ottava stagione apparendo in totale in 59 episodi.

Grey's Anatomy 18: Quale sarà la storia di Addison?

Naturalmente non sappiamo esattamente in quanti nuovi episodi la vedremo e quale circostanza la riporterà a Seattle. Il suo ritorno segue quello di Kate Burton, l'interprete della mamma di Meredith che pure rivedremo nei prossimi episodi. E chissà se, come accaduto per l'interprete di Teddy Altman Kim Raver che aveva lasciato la serie per poi tornare in un secondo momento ricoprendo un ruolo regolare, anche Addison possa mettere nuovamente radici al Grey Sloan Memorial di Seattle. Meglio non sperarci troppo visto che l'attrice è impegnata anche in altre due serie tv (sebbene non a tempo pieno): The Umbrella Academy, dove interpreta la perfida The Handler, e Emily in Paris.