Grey's Anatomy: Kate Burton tornerà nella stagione 18

L'attrice riprenderà il ruolo di Ellis Grey, la madre defunta di Meredith, in un arco di episodi.

Sembra che, dopo i molti ritorni della scorsa stagione, Grey's Anatomy abbia intenzione di proseguire sulla stessa strada nella diciottesima, e non è detto che questa volta le cose andranno in modo diverso. A poco più di un mese dal ritorno in tv del medical drama di successo, il 30 settembre su ABC, si apprende che Kate Burton ha firmato per riperdere il ruolo della Dott.ssa Ellis Grey, la madre defunta di Meredith, in un arco di episodi.

Grey's Anatomy 18: Il ritorno di Kate Burton

Vista l'ultima volta in Grey's Anatomy nel 2019, in un episodio della quindicesima stagione, secondo Deadline Burton e la sua Ellis si paleseranno nuovamente nel primo episodio della diciottesima. Al momento non è chiaro in quali circostanze ma, essendo il personaggio morto nella terza stagione dopo una battaglia con l'Alzheimer, è possibile che le vedremo in una scena onirica come nelle volte precedenti. Ricordiamo inoltre che negli episodi più recenti, diversi personaggi non più coinvolti nella serie perché deceduti - Derek Shepherd (interpretato da Patrick Dempsey), Lexie Grey (Chyler Leigh), Mark Sloan (Eric Dane) e George O'Malley (T.R. Knight) - sono apparsi in sogno a Meredith mentre lottava in un letto del Grey Sloan Memorial Hospital dopo aver contratto il Covid-19.

Grey's Anatomy: La stagione 18 sarà l'ultima?

Le riprese della stagione 18 di Grey's Anatomy sono cominciate ieri, mercoledì 11 agosto, e, puntualmente, molti sono tornati a chiedersi se sarà questa l'ultima volta in tv per la serie. Nonostante la veneranda età, Grey's Anatomy continua a regnare nel palinsesto di ABC, confermandosi anno dopo anno una delle serie più viste, non solo della rete ma di tutta la tv americana. Sebbene sia ancora presto per dire cosa potrebbe davvero accadere, fonti vicine alla produzione hanno rivelato a TVLine che la speranza a ABC è di continuare almeno per un'altra stagione, oltre alla diciottesima in arrivo.