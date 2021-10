Grey's Anatomy 18: Sorpresa! Una guest star del passato torna nella serie a tempo pieno (SPOILER)

News Serie TV

La nuova stagione del medical drama, che ha debuttato ieri negli Stati Uniti, si è aperta con un gradito ritorno: ecco di chi si tratta.

Lo aveva già anticipato il trailer ufficiale della nuova stagione ma finalmente adesso ne sappiamo di più: Grey's Anatomy, tornata in onda negli Stati Uniti su ABC proprio ieri 30 settembre, nella stagione 18 ha dato il bentornato a un'altra vecchia conoscenza di Meredith (Ellen Pompeo). Il misterioso personaggio è tornato nella premiere di stagione ma, attenzione, ricoprirà un ruolo regolare e resterà a tempo pieno nella serie instaurando potenzialmente un forte legame con la protagonista. Volete sapere di chi si tratta? Continuate a leggere solo se non temete gli spoiler.

Grey's Anatomy 18: Ecco chi è tornato dal passato nella premiere di stagione

Nel primo episodio della stagione 18 Meredith si è imbattuta in una vecchia conoscenza. Si tratta del dottor Nick Marsh, interpretato da Scott Speedman in un memorabile episodio della stagione 14. Per chi non ricordasse i dettagli, il dottor Marsh, chirurgo esperto di trapianti, era arrivato al Grey Sloan nell'episodio 17 della quattordicesima stagione per recuperare un fegato per un suo paziente. In quell'occasione, però, si era sentito male. Meredith aveva individuato un coagulo e lo aveva operato, salvandogli un rene e la vita (nella foto in basso una scena di tratta da quell'episodio). Tra i due dottori si era instaurata una chimica non indifferente tanto che Meredith aveva ammesso di aver provato emozioni che solo il defunto marito Derek (Patrick Dempsey) le aveva fatto provare. Ma, nonostante le speranze dei fan, l'attore non era tornato nella stagione 15 di Grey's Anatomy.

Nell'episodio appena andato in onda su ABC Meredith ha incontrato nuovamente Nick durante un viaggio in Minnesota, dove si è recata invitata dal neurochirurgo David Hamilton (interpretato dalla guest star ricorrente Peter Gallagher) per partecipare alla dedica di una biblioteca a sua madre Ellis Grey. Dopo un breve incontro casuale in un ristorante, Nick e Meredith hanno bevuto qualcosa nel suo hotel. Qui in basso la clip con la scena del loro incontro.

Grey's Anatomy: Scott Speedman avrà un ruolo regolare nella stagione 18

Subito dopo la messa in onda dell'episodio, la showrunner Krista Vernoff ha fatto sapere a Deadline che l'attore è entrato nel cast del medical drama a tempo pieno e che quindi lo vedremo come regolare nei prossimi episodi. Il segreto sul suo coinvolgimento è stato mantenuto per regalare una sorpresa ai fan che negli anni chiedevano spesso alla showrunner se il personaggio di Speedman - attore conosciuto soprattutto per Felicity ma che vedremo a breve anche nella terza stagione di YOU di Netflix - sarebbe mai tornato. A questo punto nei prossimi episodi aspettiamoci di vedere un triangolo amoroso tra Meredith, Nick e il dottor Cormac Hayes (Richard Flood). Intanto, lo ricordiamo, siamo in attesa di veder tornare anche Kate Walsh nei panni di Addison Montgomery. Su questo Krista Vernoff non ha potuto tacere, sebbene le circostanze che riporteranno Addison a Seattle rimangano ancora avvolte nel mistero.