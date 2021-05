Grey's Anatomy 17: Un altro attore di lungo corso lascia la serie (SPOILER)

News Serie TV

Mentre si avvicina il finale della diciassettesima stagione, un'altra star molto amata del medical drama è pronta a fare le valigie: ecco di chi si tratta.

I fan di Grey's Anatomy dovrebbero essere ormai ben preparati alle tragedie, ai colpi di scena e gli addii improvvisi di membri del cast molto amati. Eppure fa sempre un certo effetto dover salutare un personaggio che ha indossato il camice del Grey Sloan Memorial Hospital (fu Seattle Grace) per così tanto tempo. Apprendiamo, dopo l'episodio andato in onda ieri sera negli Stati Uniti, su ABC, che un altro attore, membro regolare del cast, lascerà la serie tra qualche episodio, addirittura prima del finale di stagione (o forse di serie, ancora non è dato saperlo). Se non volete leggere ulteriori anticipazioni vi invitiamo a non proseguire con la lettura perché seguiranno spoiler.

Grey's Anatomy: Ecco chi sarà il prossimo dottore a cui diremo addio (SPOILER)

Il dottore che dovremo salutare, tra qualche episodio, è il dottor Jackson Avery, il chirurgo plastico interpretato da Jesse Williams per ben 12 stagioni. Lo avevamo incontrato per la prima volta all'inizio della sesta stagione quando il Seattle Grace si era unito al Mercy West e, negli anni, ha ricoperto un ruolo prominente anche per gli equilibri dell'ospedale di cui, a un certo punto, è diventato maggiore azionista. L'ultimo episodio in cui lo vedremo sarà quello in onda negli Stati Uniti il 20 maggio, ma - come riporta Deadline - non sono ancora chiare le circostanze del suo addio. Nell'episodio in onda ieri sera su ABC, Jackson ha ritrovato la sua ex moglie e madre di sua figlia April Kepner, tornata per l'occasione come guest star.

Le dichiarazioni di Krista Vernoff e di Jesse Williams

"Jesse mette così tanto cuore, tanta cura e tanta intelligenza nel suo lavoro", ha detto la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff a Deadline. "Ci mancherà terribilmente Jesse e ci mancherà Jackson Avery a cui lui ha prestato il volto in modo perfetto per così tanti anni". "Sarò per sempre grato per le infinite opportunità che mi hanno dato Shonda Rhimes, la rete, lo studio, i compagni del cast, la nostra incredibile troupe, Krista, Ellen Pompeo e Debbie Allen", ha detto Williams tramite un comunicato. “Come attore, regista e essere umano sono stato incredibilmente fortunato ad imparare così tanto da così tante persone. Sono immensamente orgoglioso del nostro lavoro, della nostra influenza sulle persone, e sono felice di essere in grado di guardare avanti così tanti strumenti, opportunità, alleati e cari amici", ha concluso.

In Italia Grey's Anatomy 17 va in onda su Fox e in streaming su NOW ogni martedì e con la programmazione arrivata al nono episodio intitolato "Nella mia vita". Negli Stati Uniti, il finale di stagione andrà in onda il 3 giugno. A soli 2 episodi dalla fine, ancora non è chiaro se la serie verrà rinnovata o se questa, come sembra, sarà l'ultima stagione. In bilico c'è sempre il rinnovo contratto della protagonista Ellen Pompeo su cui, si spera, avremo notizie a breve.