Grey's Anatomy 17: Un altro amato personaggio è tornato a sorpresa (SPOILER)

Dopo il ritorno di Derek Shepherd, la nuova stagione del medical drama regala ancora emozioni ai fan mettendo in scena una nuova reunion. Se volete evitare SPOILER, non continuate a leggere.

Grey's Anatomy lo ha fatto ancora. Non ci siamo ancora ripresi dalla visione di Patrick Dempsey tornato nei panni di Derek Shepherd in un sogno di Meredith all'inizio della diciassettesima stagione, che un altro personaggio "torna" dall'oltretomba. Complice il Covid-19 diagnosticato alla protagonista interpretata da Ellen Pompeo, un'altra vecchia conoscenza di Meredith ha fatto capolino nella serie, precisamente nel quarto episodio andato in onda ieri sera negli Stati Uniti su ABC (e che in Italia arriverà su Fox e in streaming su NOW TV il prossimo 15 dicembre). Se non volete conoscere i dettagli, vi consigliamo di non proseguire con la lettura visto che seguiranno spoiler.

Grey's Anatomy 17 regala un altro ritorno inaspettato (SPOILER)

Come aveva già anticipato il promo dell'episodio 4 di Grey's Anatomy 17, Meredith ritrova un altro volto familiare durante il sogno nel quale si trova mentre combatte contro il Covid. Nel promo l'avevamo vista sgranare gli occhi mentre guardava verso una torretta sulla spiaggia e ora sappiamo perché. La persona che vede è George O'Malley (T.R. Knight), ex collega specializzando di chirurgia fin dal primissimo episodio della serie e uno dei suoi migliori amici (a un certo punto anche innamorato di lei). Il personaggio era uscito di scena alla fine della quinta stagione quando era morto in modo scioccante, dopo essere stato investito da un autobus.

La reunion tra Meredith e George

Nell'episodio 4 Meredith e George si sono ritrovati sulla stessa spiaggia dove la protagonista aveva rivisto il marito Derek qualche settimana fa. I due amici di vecchia data (peraltro gli attori sono amici anche nella vita reale) hanno fatto una passeggiata e chiacchierato parlando dei figli di Meredith. Quando lei ha chiesto all'amico se restare sulla spiaggia o tornare da loro lui ha risposto: "Io sarei rimasto, se avessi potuto". Hanno anche ricordato il funerale di George durante il quale i suoi ex colleghi si erano lasciati andare a risate liberatorie (una scena famosa della serie e piuttosto controversa che però ora viene riabilitata da George in persona che dice di aver adorato la cosa). Dopo la messa in onda dell'episodio, T.R. Knight ha scritto su Instagram: "George O'Malley reclamerà sempre il mio cuore", ringraziando la showrunner Krista Vernoff e i colleghi presenti sul set. Non sappiamo ancora se il suo sia stato un cammeo o se tornerà nei prossimi episodi.

Che sia l'ultimo scioccante ritorno in questa stagione di Grey's Anatomy (che, per come stanno andando le cose, potrebbe davvero essere l'ultima)? Sembra improbabile, a questo punto. Aspettiamoci nuove sorprese.