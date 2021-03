Grey's Anatomy 17, torna April Kepner: Sarah Drew ospite in uno dei prossimi episodi

News Serie TV

L'attrice, che ha lasciato la serie nel 2018, tornerà da guest star.

Non solo i "morti" fanno ritorno nella stagione 17 di Grey's Anatomy ma, a quanto pare, anche i vivi. Deadline svela che in uno dei prossimi episodi del medical drama tornerà anche il personaggio di April Kepner interpretato per ben 9 stagioni da Sarah Drew e uscito di scena nel 2018 alla fine della quattordicesima stagione. Una bella sorpresa per i fan che in questa stagione - che sa sempre di più di capitolo finale - hanno già ritrovato due volti storici della serie, Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight).

Grey's Anatomy 17 dà il bentornato alla dottoressa Kepner

A differenza di questi ultimi, tuttavia, almeno il personaggio interpretato da Sarah Drew non è uscito di scena in modo tragico. Kepner, infatti, aveva lasciato la serie in seguito alla scadenza del suo contratto, non rinnovato (lo stesso aveva fatto Jessica Capshaw, l'interprete di Arizona Robbins) ma il suo personaggio - nella storia - era rimasto comunque a Seattle. Dopo aver sposato uno dei suoi fidanzati storici, Matthew, April aveva lasciato il Grey Sloan Memorial Hospital per dedicarsi all'assistenza dei senzatetto continuando comunque a condividere la custodia della figlia Harriet con il suo ex marito Jackson (Jesse Williams). Non sappiamo quali circostanze riporteranno la dottoressa Kepner tra le corsie del Grey Sloan e neppure in quale episodio la rivedremo ma, molto probabilmente, non sarà l'ultimo volto noto ad apparire nei prossimi episodi.

Grey's Anatomy 17: Si va verso una conclusione?

In un'intervista rilasciata qualche giorno per commentare l'ennesimo colpo di scena accaduto in Grey's Anatomy (qui non vi spoileriamo nulla), la showrunner della serie Krista Vernoff ha anticipato infatti che vedremo altri personaggi sulla spiaggia, il luogo da sogno in cui si trova Meredith ormai fin dall'inizio della stagione mentre combatte contro il Covid. Non dovrebbe essere il caso di April, visto che il personaggio è ancora in vita ma tutto può accadere, visto che sulla stessa spiaggia hanno fatto visita a Meredith anche Bailey e Webber, ancora vivi e vegeti. In ogni caso, è sconfortante - anche per Vernoff - non essere in grado di dire se la diciassettesima sarà, come sembra, effettivamente l'ultima stagione della serie. Ci sarà una nuova stagione o dovremo dire addio per sempre ai dottori di Seattle? "Sto aspettando notizie anche io. Intanto è mio compito pianificare le cose per entrambe le circostanze. È molto difficile. È frustrante e spero di saperlo presto anche io", ha spiegato la sceneggiatrice a TVLine.