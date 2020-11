Grey's Anatomy 17: QUEL ritorno inatteso non è stato solo un cammeo, fa sapere la showrunner (SPOILER)

News Serie TV

Dopo l'inaspettata svolta che ha inaugurato la nuova stagione, Krista Vernoff svela nuove anticipazioni e ne approfitta per parlare anche dell'uscita di scena di Katherine Heigl.

I fan di Grey's Anatomy devono ancora riprendersi dallo scioccante colpo di scena con cui si è aperta, giovedì scorso, la stagione 17 del medical drama ma, allo stesso tempo, non vedono l'ora di conoscere nuove anticipazioni. Per questo negli ultimi giorni la showrunner della serie Krista Vernoff è stata tartassata di domande da chi è curioso di sapere cosa accadrà dopo e, soprattutto, quanto si tratterrà quel determinato personaggio al centro della svolta narrativa vista nella premiere. Rimanendo in tema di ritorni, la sceneggiatrice ha colto l'occasione per dire la sua anche su un ipotetico (mai avvenuto) ritorno di Katherine Heigl nei panni di Izzie Stevens. Ma, se preferite evitare le anticipazioni, vi consigliamo di interrompere la lettura visto che seguiranno SPOILER.

Grey's Anatomy 17 parte con un colpo di scena: E ora?

Verso la fine del doppio episodio andato in onda giovedì scorso su ABC (e che arriverà anche in Italia, su Fox e in streaming su NOW TV il 24 novembre) Meredith (Ellen Pompeo) è stata trovata svenuta nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital. Mentre era incosciente, la dottoressa ha rivisto in sogno, su una spiaggia, il suo ex marito Derek, interpretato nuovamente da Patrick Dempsey che ha ripreso il ruolo del dottor Stranamore dopo che il suo personaggio aveva perso la vita a causa di un incidente nella stagione 11. Naturalmente il colpo di scena ha suscitato grande clamore soprattutto sui social costringendo i diretti interessanti a commentare la scena. Intervistata dal Los Angeles Times, Krista Vernoff ha confermato quanto dichiarato da Ellen Pompeo: l'idea di far tornare proprio Derek e non un altro personaggio è stata dell'interprete di Meredith. La sceneggiatrice, però, si è sbilanciata anche a proposito della permanenza di Dempsey nella serie: il suo non sarebbe un semplice cammeo visto che rivedremo Derek altre tre volte.

Ecco come è stato mantenuto il segreto su Patrick Dempsey

In molti si sono chiesti come sia stato possibile mantenere il massimo riserbo su questo colpo di scena. Vernoff ha raccontato di aver messo il nome di Ellis Grey, il personaggio della madre di Meredith interpretato in passato da Kate Burton, sul copione e di aver sostituito il nome "Derek" con "Mamma" nella sceneggiatura. "Così siamo arrivati al giorno delle riprese e nessuno era informato su quello che stava succedendo. Molti autori non ne sapevano nulla e anche la maggior parte degli attori non era a conoscenza di nulla. Devo dire che è stata un'impresa epica mantenere questo segreto", ha spiegato Vernoff a Deadline. La location appartata di una spiaggia privata californiana ha fatto il resto.

Torneranno altri attori? La questione Katherine Heigl

Come era immaginabile, questo inatteso ritorno riaccende le speranze dei fan che vorrebbero che altri amati personaggi facessero capolino di nuovo nella serie (soprattutto se la diciassettesima si rivelasse davvero l'ultima stagione di Grey's Anatomy). Su questo Vernoff non si è espressa ma ha voluto dire la sua sul mancato ritorno di Izzie (Heigl) quando, la scorsa stagione, si è ricongiunta con Alex (Justin Chambers). Come sa chi ha visto l'episodio di addio ad Alex, Izzie è stata nominata ma non è mai apparsa in video. La sceneggiatrice svela ora che gli autori avevano pianificato un suo ritorno. Secondo Vernoff, era stato scritto un episodio apposito che regalasse finalmente a Heigl la conclusione della sua storia sullo schermo. "Il giorno prima delle riprese ci è stato detto che Katherine non sarebbe venuta. Quindi non lo abbiamo più fatto", ha spiegato. Questa versione, però, non coincide con quella data da alcune fonti vicino all'attrice che, come riporta Entertainment Weekly, hanno assicurato che Heigl sarebbe stata pronta per tornare sul set, ma non è stata mai chiamata. La questione, insomma, rimane aperta.

Di seguito, intanto, potete trovare il promo del prossimo episodio di Grey's Anatomy dove si vede anche la famosa scena di Derek e Meredith sulla spiaggia.