In Grey's Anatomy 17 un altro grande ritorno: Ecco chi rivedremo con Meredith sulla spiaggia (SPOILER)

Come promesso dalla showrunner Krista Vernoff, nel prossimo episodio tornerà un altro amatissimo personaggio della serie. Attenzione alle anticipazioni.

Preparatevi a sgranare gli occhi perché nel prossimo episodio di Grey's Anatomy in onda negli Stati Uniti ci aspetta un'altra emozionante reunion. Un altro personaggio del passato di Meredith (uno dei più amati di sempre della serie, per la verità) le farà visita mentre, come è noto, la dottoressa si trova ancora intrappolata nel suo sogno su una spiaggia, mentre lotta tra la vita e la morte contro il Covid. Il colpo di scena (ormai neanche tanto inatteso, visto che la showrunner della serie Krista Vernoff aveva anticipato che avremmo visto altre persone su quella spiaggia) è stato svelato nel promo del prossimo episodio, il decimo della stagione 17, che andrà in onda su ABC il prossimo 1° aprile (lo vedete in basso). Se non volete sapere di chi si tratta, vi consigliamo di non leggere oltre perché seguiranno spoiler.

Grey's Anatomy 17: Un altro emozionante incontro per Meredith

Dopo Derek Shepherd (Patrick Dempsey), George O'Malley (T. R. Knight) e Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti, il cui personaggio è morto nell'episodio in onda due settimane fa su ABC), Meredith (Ellen Pompeo) si prepara ad incontrare un'altra persona (defunta) del suo passato. Parliamo di sua sorella minore Lexie Grey, interpretata da Chyler Leigh, vista in Grey's Anatomy dalla fine della terza stagione, quando si trasferisce al Seattle Grace Hospital come nuova specializzanda, fino alla fine dell'ottava stagione, quando perde la vita nell'incidente aereo che è stato fatale anche per il personaggio di Mark Sloan, interpretato da Eric Dane. Proprio a loro è stato successivamente dedicato l'ospedale al centro della serie, rinominato Grey Sloan Memorial Hospital in loro onore. Nel promo la vediamo vicino a Meredith mentre in sottofondo si sentono le note di Breathe (2 AM), una canzone fortemente legata al personaggio di Lexie, visto che è il brano che quest'ultima canta nel famoso episodio musicale della serie, il diciottesimo della settima stagione.

Grey's Anatomy vicina alla conclusione? Krista Vernoff rinnova il contratto

La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, a questo punto, assume sempre di più i contorni di una stagione finale, sebbene proseguano spedite le negoziazioni per mandare avanti la serie. Solo qualche ora fa, abbiamo appreso che la showrunner Krista Vernoff ha rinnovato il suo contratto con ABC Signature, un tassello chiave (ma non il più importante) nel complesso sforzo di rinviare il più possibile il finale della serie. I negoziati più importanti sono quelli in corso con i membri storici del cast Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr.. Soprattutto alle decisioni di Pompeo è legata la sorte di Grey's Anatomy. Nell'incertezza, la showrunner ha dichiarato che si sta preparando per ogni eventualità. Ma questa situazione in bilico non fa di certo bene alla serie.