Gossip Girl a ottobre su Sky e NOW: Il trailer italiano della serie sequel del teen drama di culto

Si torna nell'Upper East Side: arriva finalmente anche in Italia la serie che continua a raccontare "le vite scandalose dell'élite di Manhattan".

Sky lo ha anticipato qualche giorno fa sui suoi canali social scrivendo in un criptico post semplicemente "XO XO". E i fan più affezionati lo hanno capito subito: Gossip Girl, la serie sequel dell'omonimo teen drama di culto, sta per arrivare anche in Italia! La nuova serie, che come l'originale racconta le vite scandalose dell'élite di Manhattan ma si concentra su una nuova generazione di giovani dell'Upper East Side, debutterà su Sky e in streaming su NOW il prossimo 27 ottobre. Per l'occasione, Sky ha diffuso anche il trailer ufficiale italiano che vedete in basso.





Gossip Girl: La trama della serie sequel, già un successo negli Stati Uniti

La nuova Gossip Girl, guidata da Joshua Safran come showrunner e produttore esecutivo e con i creatori della serie originale Josh Schwartz e Stephanie Savage coinvolti come produttori esecutivi, è ambientata diversi anni dopo la serie trasmessa su The CW dal 2007 al 2012. Otto anni dopo la chiusura del famoso blog che ha reso le vite degli ex protagonisti un inferno, un nuovo gruppo di studenti di Manhattan, ovviamente ricchi e privilegiati, è al centro dello scandalo. Nonostante il famoso blog di Gossip Girl sia ormai stato oscurato, i nuovi personaggi devono vedersela con un'influencer che tiene sotto scacco le loro vite. Solo che questa volta non si tratta di Dan Humphrey o di qualcuno con una storia simile alla sua, bensì di un gruppo di professori decisamente stufi dei loro facoltosi e viziatissimi studenti, ai quali è arrivato il momento di farla pagare… ovviamente con scottanti rivelazioni e pubbliche umiliazioni nella piazza virtuale dei social network. A farne le spese saranno soprattutto la giovane influencer Julien Calloway (Jordan Alexander) e la sua sorellastra Zoya (Whithney Peak) che si ritroveranno da complici a rivali.

Nel cast del nuovo teen drama troviamo inoltre tanti giovani e già molto apprezzati attori nei panni dei nuovi studenti dell'esclusiva Constance Billard St. Jude's School e non solo: oltre a Jordan Alexander e a Whithney Peak ci sono Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno e Savannah Lee Smith. E ancora Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay. Prezioso, inoltre, il contributo della storica narratrice onnisciente di Gossip Girl, Kristen Bell, tornata per accompagnare con la sua voce le vicende dei nuovi protagonisti (anche nella versione italiana torna la storica voce della doppiatrice Valentina Mari).

Su Sky e NOW una full immersion in Gossip Girl

Negli Stati Uniti la serie, che ha debuttato lo scorso luglio, ha riscosso un enorme successo: per HBO Max è stato il miglior debutto di sempre sulla piattaforma, tanto che è stata già rinnovata per una seconda stagione. Gli americani sono in attesa degli ultimi 6 episodi della prima stagione in arrivo a novembre, mentre in Italia la prima stagione verrà proposta su Sky e NOW senza interruzioni. Dal 22 ottobre, inoltre, tutte le sei stagioni della Gossip Girl del 2007 saranno disponibili per intero on demand su Sky e in streaming su NOW. Dalla stessa data, inoltre, si accende un nuovo canale pop-up alla posizione 113 del telecomando, che proporrà le maratone delle sei stagioni in attesa del debutto della nuova serie.