Good Night, and Good Luck: In sviluppo una serie basata sul film diretto da George Clooney

La rete americana AMC lavora a una serie che intende approfondire la storia della pellicola che nel 2006 ottenne 6 nomination agli Oscar: il regista torna come produttore esecutivo.

Dagli Stati Uniti arriva una breaking news che non può aspettare: la rete statunitense AMC starebbe lavorando a una serie basata sull'acclamato film del 2005 Good Night, and Good Luck diretto da George Clooney. Il regista, che grazie a questo lavoro ottenne una nomination agli Oscar (furono 6, compresa quella per il miglior film, le nomination in totale), è coinvolto nel nuovo progetto in veste di produttore esecutivo.

Good Night, and Good Luck: La trama del film

Good Night, and Good Luck racconta la storia vera del leggendario giornalista televisivo della CBS Edward R. Murrow (interpretato da David Strathairn) che nel 1953, in piena Guerra Fredda, nel suo programma See It Now decide di denunciare apertamente il senatore del Wisconsin Joseph McCarthy, in quegli anni impegnato in una crociata contro tutti coloro che erano sospettati di avere simpatie filo-comuniste. McCarthy (da cui è derivato il fenomeno noto proprio come maccartismo) infatti, inventando collegamenti con una presunta "minaccia comunista", sottoponeva ufficiali e militari a processi sommari. Il film si concentra sulla battaglia di Murrow contro le ingiustizie subite da onesti cittadini e racconta anche delle intimidazioni e delle minacce di morte che raggiunsero lo stesso giornalista, a sua volta accusato di avere contatti con l'Unione Sovietica.

Uscito nel 2005, il film - considerato una preziosa lezione di giornalismo - fu un enorme successo ottenendo il plauso della critica e del pubblico. Oltre alle 6 nomination all'Oscar, ottenne 4 nomination al Golden Globe e altri numerosi riconoscimenti; David Strathairn vinse la Coppa Volpi a Venezia per la migliore interpretazione maschile.

I primi dettagli della potenziale serie

La serie di sei episodi è appena entrata in sviluppo. La writer's room è aperta, nella speranza che ottenga l'okay definitivo da AMC. Stando alle prime informazioni, non sarà un remake del film, ma prenderà solo ispirazione dallo stesso. Il protagonista sarà Sy Steingartner, un cameraman dello show di Murrow "costretto a destreggiarsi tra la sua ammirazione per Murrow e la sua stessa ambizione", si legge nella sinossi ufficiale. Quando i vertici di CBS chiedono a Murrow e al suo intero staff di prestare un giuramento di fedeltà anticomunista, Sy ha l'opportunità di fare carriera, ma così facendo tradirebbe il suo mentore.

Le dichiarazioni dello showrunner

Clooney, che ha co-sceneggiato e diretto il film originale - oltre ad aver fatto parte del cast nel ruolo del produttore Fred Friendly -, seguirà il progetto in veste di produttore esecutivo insieme al suo partner di produzione Grant Heslov, che dirigerà l'episodio pilota. Jonathan Glatzer (Succession, Better Call Saul) sarà lo showrunner. "Come grande fan del film, non volevo copiarlo, o semplicemente farne un facsimile", ha fatto sapere Glatzer tramite un comunicato. “Così abbiamo ampliato il mondo del film per mostrare come la divisione e l'isteria dei tempi si infiltrassero in ogni aspetto della vita quotidiana. Suppongo che sia più una storia d'origine che racconta come siamo arrivati dove siamo oggi".