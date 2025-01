Good American Family: Le prime foto della nuova miniserie con Ellen Pompeo, basata su una sconvolgente storia vera

News Serie TV

Il drama debutterà in streaming su Hulu, negli Stati Uniti, il 19 marzo e arriverà prossimamente anche in Italia su Disney+.

Sta finalmente per arrivare la miniserie per cui Ellen Pompeo, ormai quasi tre anni fa, aveva deciso di lasciare Grey's Anatomy (un addio, come sappiamo, che poi non è stato tale, visto che l'attrice ha solo ridotto la sua presenza nel medical drama, apparendo in diversi episodi delle ultime tre stagioni in onda). Si tratta di Good American Family, di cui il servizio di video in streaming Hulu ha svelato le prime immagini. Il drama, che negli Stati Uniti debutterà il prossimo 19 marzo e arriverà prossimamente anche in Italia su Disney+, promette di catturare l'attenzione degli spettatori raccontando una storia vera basata su uno dei più inquietanti casi di cronaca che negli ultimi anni ha sconvolto l'opinione pubblica americana.

La trama di Good American Family: Il mistero dietro un'adozione

Good American Family, precedentemente conosciuta con il titolo provvisorio Orphan, racconta in 8 episodi la storia di una coppia del Midwest, Kristine e Michael Barnett, interpretati rispettivamente da Ellen Pompeo e Mark Duplass (The Morning Show). La coppia adotta una bambina (interpretata da Imogen Reid), che i coniugi credono essere di 8 anni e affetta da una rara forma di nanismo, ma presto iniziano a sospettare che la sua identità sia diversa da quella che lei racconta. Mentre la piccola viene cresciuta insieme ai tre figli biologici della coppia, emergono misteri legati alla sua età e al suo passato. La situazione si complica quando la famiglia comincia a credere che la bambina potrebbe non essere chi dice di essere, innescando una serie di eventi che finiranno per travolgere non solo il loro matrimonio, ma anche l'opinione pubblica, con un'esplosione di gossip e battaglie legali che invadono i tabloid e arrivano fino alle aule di tribunale.

La storia vera che ha ispirato la serie

La serie si ispira al caso di Natalia Grace, un'incredibile storia vera che ha attirato l'attenzione di molti. Il caso è stato oggetto anche di un documentario intitolato Il curioso caso di Natalia Grace, disponibile su Discovery+, che esplora la vicenda sotto una luce documentaristica.

Il cast e il team di produzione

Oltre ai protagonisti principali, nel cast ci sono anche Dulé Hill (Psych), Christina Hendricks (Good Girls), Sarayu Blue (Expats) e Jenny O’Hara (The Mindy Project) con ruoli ricorrenti. La serie è creata da Katie Robbins, autrice di The Affair, anche produttrice esecutiva insieme a Sarah Sutherland. Ellen Pompeo, oltre a vestire i panni di Kristine Barnett, ha dato il suo contributo come produttrice esecutiva.