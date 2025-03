Good American Family: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita della serie con Ellen Pompeo

News Serie TV

Disney+ ha svelato quando uscirà in streaming in Italia la nuova miniserie che vede protagonista la star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo: ecco il trailer ufficiale italiano e tutto quello che c'è da sapere su Good American Family.

Disney+ ha ufficializzato la data d'uscita italiana di Good American Family, miniserie in cui vedremo Ellen Pompeo in una nuova veste, diversa da quella di Meredith Grey di Grey's Anatomy. Il drama, ispirato a una sconvolgente storia vera, debutterà in Italia il prossimo 7 maggio (negli Stati Uniti, invece, il debutto è previsto per il 19 marzo). Il servizio di video in streaming ha diffuso anche il trailer ufficiale italiano e il poster che potete vedere qui sotto.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della Serie con Ellen Pompeo - HD

La trama e il cast di Good American Family

Come si può diventare semplicemente una buona famiglia americana, se un'adozione tanto attesa diventa un vero e proprio incubo? Good American Family racconta in 8 episodi la storia di due coniugi, Kristine e Michael Barnett, interpretati rispettivamente da Ellen Pompeo e Mark Duplass (The Morning Show). Raccontato da più punti di vista, per esplorare prospettive, pregiudizi e traumi diversi, il drama si ispira alle vicende di una coppia del Midwest che adotta una bambina con una rara forma di nanismo (interpretata da Imogen Reid). Ma quando iniziano a crescerla insieme ai loro tre figli biologici, emerge un mistero sulla sua età e sulle sue origini, e cominciano lentamente a sospettare che possa non essere chi dice di essere. Mentre difendono la loro famiglia dalla figlia che credono rappresenti una minaccia, lei combatte la sua battaglia per affrontare il suo passato e il suo futuro, in una resa dei conti che si giocherà sui tabloid e in tribunale. Good American Family, si ispira al caso di Natalia Grace, una storia che è diventata nota in tutto il mondo.

Oltre ai protagonisti principali, nel cast ci sono anche Dulé Hill (Psych), Christina Hendricks (Good Girls), Sarayu Blue (Expats) e Jenny O’Hara (The Mindy Project) con ruoli ricorrenti. La serie è creata da Katie Robbins, autrice di The Affair, anche produttrice esecutiva insieme a Sarah Sutherland. Ellen Pompeo, oltre a vestire i panni di Kristine Barnett, ha contribuito anche come produttrice esecutiva.

