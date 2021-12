Gomorra: Stasera il gran finale della serie, il confronto tra Ciro e Genny in una clip in anteprima

News Serie TV

Gli ultimi due episodi della serie Sky Original chiuderanno l'epica epopea criminale tratta dal romanzo di Roberto Saviano: le anticipazioni e tutto quello che sappiamo.

Siamo giunti all'epilogo: vanno in onda questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic (e in streaming su NOW) gli ultimi due attesissimi episodi di Gomorra: La serie. La guerra fratricida tra Genny (Salvatore Esposito) e Ciro (Marco D'Amore) è giunta all'ultima battaglia e stasera assisteremo allo scontro definitivo tra i due anti-eroi. Nell’ultimo appuntamento con la serie che anche quest'anno è stata inserita dal New York Times tra le migliori serie internazionali del 2021, la tensione è alle stelle: Genny pronto finalmente a partire e a lasciarsi il passato alle spalle farà pressione su Ruggieri perché scopra dove hanno nascosto Pietrino, suo figlio, e inaspettate alleanze si creeranno per aiutare Ciro Di Marzio. Ma tutto sta per cambiare per sempre in questi ultimi due capitoli diretti rispettivamente da Marco D’Amore e Claudio Cupellini. Guardate qui sotto una clip in anteprima che anticipa l'inevitabile scontro finale tra Ciro e Genny.





Gomorra: La trama degli episodi finali

Nell'episodio 9 Genny fa pressione su Ruggieri per sapere dov’è suo figlio e poi tranquillizza Azzurra (Ivana Lotito) che appena Pietro sarà di nuovo a casa se ne andranno per sempre: è già tutto pronto. Ma Genny non sospetta nulla di ciò che sta accadendo alle sue spalle: Ciro e Nunzia (Nunzia Schiano) si stanno muovendo e con l’aiuto di nuovi inaspettati alleati, cercheranno in tutti i modi di impedire a Genny di portare a compimento il suo progetto di fuga.

Nell'ultima ora la partita giunge al termine. Genny ormai è con le spalle al muro ed è disposto a fare qualunque cosa purché Ciro garantisca per l’incolumità di Azzurra e Pietro. Ma Ciro non fa promesse e Nunzia, fuori programma, prende Azzurra a garanzia e le cose si complicano. Per riavere Pietrino, Genny non può far altro che partire con Ciro per un ultimo viaggio catartico, verso una meta finale crocevia di destini presenti e passati.