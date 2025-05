Gomorra: Le origini, Marco D'Amore annuncia la fine delle riprese: "Vedrete..."

News Serie TV

Arriverà prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW la serie prequel di Gomorra che racconterà la gioventù di Pietro Savastano: il regista Marco D'Amore ha condiviso le sue emozioni con i fan.

Dopo un anno esatto di lavoro, Marco D'Amore ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese di Gomorra: Le origini, il prequel della celebre serie Sky Original Gomorra: La serie che ha rivoluzionato la narrazione crime italiana. La notizia è arrivata attraverso un post condiviso dallo stesso regista sui social. "Finisce all’alba, dopo un anno esatto di lavoro, questa gigantesca e mirabolante avventura. Non sento fatica perché tanta è la felicità [...] Vedrete...", scrive D'Amore trasmettendo la grande devozione che nutre verso questo progetto a cui è particolarmente legato. La nuova serie è attesa prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW .

Gomorra: Le origini, il messaggio di Marco D'Amore alla fine delle riprese

Le parole di D'Amore sono un tributo al cast, alla troupe e soprattutto a Napoli, cuore pulsante dell'intera saga. Il regista – che torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto diversi episodi delle ultime stagioni di Gomorra: La serie e il film L'immortale – si dice grato per l’accoglienza ricevuta dalla città, dal suo centro alle periferie, e risponde con determinazione a chi ha sollevato critiche infondate. "Grazie a chi ci ha difeso, contrariamente a chi ha offeso, senza sapere nulla di ciò che è stato fatto e con che rispetto, studio e passione", sono le sue parole. Leggetelo qui sotto.

La trama di Gomorra: Le origini, storia di formazione di Pietro Savastano

Gomorra: Le origini è descritta come un'immersione nelle radici del male, un viaggio negli anni formativi di Pietro Savastano (personaggio interpretato nella serie originale da Fortunato Cerlino), destinato a diventare uno dei boss più spietati della camorra. Ambientata a partire dal 1977, la serie esplorerà l'adolescenza del giovane Pietro, tracciando il suo cammino da ragazzo di strada a criminale di spicco, mentre Napoli inizia a trasformarsi in uno snodo centrale del narcotraffico europeo.

La serie (sei episodi prodotti da Sky Studios e Cattleya, in collaborazione con Beta Film) coinvolge come regista anche Francesco Ghiaccio, mentre alla sceneggiatura ritroviamo gli autori storici Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, insieme allo stesso D’Amore e a Roberto Saviano, autore del libro da cui tutto è nato.

Le opportunità dalla nuova Gomorra

Marco D'Amore, in un comunicato diffuso lo scorso ottobre in occasione dell'annuncio ufficiale deal serie, si era rivolto ai fan ricordando il successo mondiale di Gomorra: La serie e sottolineando la sfida che rappresentava il nuovo progetto da regista. Il prequel, secondo lui, permetterà di esplorare il passato dei personaggi e le radici di quella che è diventata una realtà tragica e ineluttabile. Aveva anche espresso entusiasmo per la possibilità di lavorare con una troupe d'eccellenza sottolineando l'importanza di dare spazio a giovani talenti. "Sento di avere la possibilità di restituire quello che di grande mi è stato dato più di dieci anni fa, ovvero offrire una chance a tanti giovani talenti di mostrare le proprie capacità e confrontarsi con l’intelligenza e l’intransigenza di chi non può e non deve fare sconti a nessuno: il pubblico", aveva dichiarato il regista.