Gomorra 5: Le anticipazioni degli episodi 7 e 8, Ciro scatena la guerra in una clip in anteprima

Si rinnova l'appuntamento con l'ultima stagione della serie di successo con Salvatore Esposito e Marco D'Amore: stasera su Sky e in streaming su NOW gli episodi che anticipano il gran finale.

Lo scontro decisivo tra Genny (Salvatore Esposito) e Ciro (Marco D'Amore) sarà alle porte e gli equilibri saranno più fragili che mai negli episodi 7 e 8 della quinta stagione di Gomorra: La serie, in prima visione su Sky Atlantic questa sera alle 21:15 e in streaming su NOW. Nei nuovi episodi, diretti entrambi da Claudio Cupellini, in vista del gran finale della prossima settimana Genny dovrà scendere a compromessi e chiedere soldi agli imprenditori per rimettersi in piedi, mentre Ciro, dopo aver ricevuto una visita inaspettata, sarà pronto a colpire il suo storico amico/nemico con una mossa decisiva. Nella clip in anteprima che vedete in basso, Ciro galvanizza i suoi e li esorta nella sua crociata contro la dinastia Savastano, dando inizio a una guerra senza scrupoli né regole.





Gomorra: La trama degli episodi 7 e 8

Mentre Ciro e i suoi uomini allestiscono nuove piazze di spaccio grazie al carico appena rubato, Genny deve correre ai ripari: sta perdendo la fiducia dei suoi e deve muoversi in fretta per comprare un nuovo carico. Per farlo ha bisogno subito di soldi e li chiede agli imprenditori, ma non tutti sono d’accordo. Nel frattempo, Nunzia (Nunzia Schiano) e Ciro ricevono una visita inaspettata che può permettere loro di infliggere a Genny il colpo decisivo.

Ciro è distrutto per quanto è successo ad Enzo (Arturo Muselli) e medita una vendetta esemplare. Nel frattempo, Genny decide di vendere la cocaina a metà prezzo per vincere la concorrenza. Come previsto, le piazze di Ciro e Nunzia si svuotano. Visto il risultato, i capipiazza di Secondigliano tornano ad avere fiducia nel loro boss. Sembra che finalmente Genny sia in vantaggio, ma la partita non è affatto finita.