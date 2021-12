Gomorra 5: Le anticipazioni degli episodi 5 e 6, Ciro e Sangue Blu alleati in una clip in anteprima

News Serie TV

Stasera su Sky e in streaming su NOW torna l'appuntamento con l'ultima stagione della serie basata sul romanzo di Roberto Saviano: ecco qualche anticipazione.

Le allanze si fanno più preziose e la guerra è alle porte negli episodi 5 e 6 della quinta stagione di Gomorra: La serie, in prima visione su Sky Atlantic questa sera alle 21:15 e in streaming su NOW. Nei nuovi episodi - il quinto diretto da Marco D’Amore e il sesto da Claudio Cupellini - Genny (Salvatore Esposito), di nuovo in prima linea a Secondigliano, decidedi affrontare di petto il ritorno di Ciro (Marco D'Amore) a Napoli e lo cerca in tutta la città. Dal canto suo Ciro va alla ricerca nuovi alleati, con i quali però si deve presto nascondere. Una taglia pesantissima cade infatti sulle loro teste ed è solo questione di tempo perché vengano trovati e la resa dei conti abbia finalmente inizio. Ecco Ciro e Sangue Blu (Arturo Muselli), ora nuovamente alleati, mentre decidono le prossime mosse per sfugge a Genny in questa clip in anteprima che vedete in basso.





Gomorra 5: La trama degli episodi 5 e 6

Genny fa militarizzare tutte le piazze e mette in moto una strategia per fermare Ciro. I capipiazza però non sono convinti che si stia muovendo nel modo giusto e iniziano a dubitare di lui. Nel frattempo, Ciro, Enzo e gli altri iniziano a reclutare nuovi alleati pronti ad unirsi a loro nella guerra contro Genny. Mentre Nunzia (Nunzia Schiano), devastata dal dolore, cerca vendetta colpendo Genny dove fa più male.

Genny è furioso per ciò che è successo ad Azzurra e si vendica a modo suo. Ma ha anche altri pensieri: Ciro e i suoi sono riusciti a scappare e lui è disposto a pagare qualsiasi cifra pur di scovarli. Manda ‘O Munaciello (Carmine Paternoster) a Forcella per sondare il terreno. Ciro deve muoversi, è solo questione di tempo prima che li trovino. Hanno bisogno di rinforzi e di un nuovo piano. Nel frattempo, Luciana (Tania Garribba) si avvicina ad Azzurra (Ivana Lotito).

Foto: Marco Ghidelli