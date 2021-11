Gomorra 5: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4 e una clip in anteprima con Sangue Blu

News Serie TV

Su Sky e in streaming su NOW torna stasera la serie con Salvatore Esposito e Marco D'Amore: ecco cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi.

Dopo l'ottimo debutto della settimana scorsa (i primi due episodi ad oggi sono stati visti da quasi 1 milione 300mila spettatori), torna questa sera su Sky e in streaming su NOW Gomorra: La serie. In prima visione su Sky Atlantic alle 21:15 andranno in onda il terzo e il quarto episodio della quinta stagione, entrambi diretti da Marco D'Amore. Genny Savastano (Salvatore Esposito) proverà a riaffermare sul suo potere su Secondigliano e, intanto, assisteremo anche al grande ritorno a Napoli di Ciro di Marzio (Marco D'Amore) dopo l'esilio in Lettonia. Tornato in città, l'Immortale sarà pronto a a combattere la sua battaglia e a riunire gli amici e i nemici partendo proprio dall'uomo che lo aveva visto morire sulla barca, Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli). Guardate qui sotto una clip in anteprima con protagonista proprio l'ex capo di Forcella, ormai ritiratosi a vita privata e chiuso nel suo malessere. L'arrivo di Ciro riuscirà a farlo tornare all'azione?







Gomorra 5: La trama degli episodi 3 e 4

Ruggieri (Gennaro Maresca) si avvale della testimonianza di Patrizia e fa una scoperta importante. Nel frattempo, la gestione dei Levante crea malcontento tra le piazze di Secondigliano, così Genny ne approfitta per provare a riprendersi il quartiere con l'aiuto di ‘O Maestrale (Domenico “Mimmo” Borrelli) ma per convincere i capipiazza gli serve subito un carico. Prova allora a trattare con un vecchio boss dei paesi vesuviani, ‘O Galantommo (Antonio Ferrante), che però si rifiuta di aiutarlo e allora Genny sarà costretto a trovare nuovi metodi.

Dopo il furto del carico, i Levante e ‘O Galantommo si alleano contro Genny sferrando alcuni attacchi contro i capipiazza di Secondigliano dissidenti, mentre ‘O Munaciello (Carmine Paternoster) cerca di mantenere calmi gli altri. Ma Genny ha già pronta una contromossa che i suoi nemici non hanno previsto. Nel frattempo, però, Ciro è tornato a Napoli. Sta radunando i vecchi amici e fa recapitare un messaggio a Genny.