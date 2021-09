Gomorra 5: Cresce l'attesa per l'ultima stagione, a novembre in streaming su NOW

News Serie TV

Si avvicina il gran finale della serie Sky Original italiana famosa in tutto il mondo: ecco cosa dobbiamo aspettarci e tutto quello che c'è da sapere.

"Dimenticate I Soprano. Arrivano i Savastano", titolava il prestigioso quotidiano tedesco Der Spiegel nel 2014 quando Gomorra: La serie si accingeva a varcare i confini nazionali diventando una delle serie italiane più apprezzate ed elogiate all'estero. Sette anni, quattro stagioni e un film dopo, Gomorra - prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film basandosi sull'omonimo libro di Roberto Saviano - è ancora il crime drama italiano più atteso e commentato. Non solo per le tematiche crude, gli interpreti eccellenti e l'appeal internazionale, ma anche perché ha dettato legge facendo da trampolino di lancio ad altre prestigiose produzioni italiane sui mercati televisivi di tutto il mondo. Noi italiani però avremo, naturalmente, il privilegio di vedere per primi l'ultima stagione. I 10 episodi finali, che chiuderanno l'epica saga criminale dei Savastano, arriveranno il 19 novembre su Sky e in streaming su NOW. Proprio su NOW, intanto, chi vuole può recuperare o riguardare con il Pass Entertainment le prime quattro stagioni di Gomorra, già distribuite con successo in oltre 190 territori in tutto il mondo. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal capitolo finale? I protagonisti Salvatore Esposito e Marco D'Amore hanno ribadito: "Nun sapit che v'aspett", ma un'idea possiamo farcela.



Gomorra 5: Da dove ripartirà l'ultima stagione

La quarta stagione di Gomorra si è conclusa con la sconvolgente uccisione a bruciapelo di Patrizia (Cristiana Dell'Anna) e di suo marito Mickey (Luciano Giugliano) da parte di Genny (Salvatore Esposito). È iniziata così la latitanza di Genny il quale, aiutato da un misterioso uomo che si fa chiamare 'O Maestrale, si è rifugiato in un bunker. Nei nuovi episodi ritroveremo l'ultimo boss dei Savastano costretto nel bunker e lontano dalla moglie Azzurra (Ivana Lotito) e dal figlio Pietrino. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie e la violenza riaffiorerà più cruenta che mai. Nuove alleanze e nuovi tradimenti faranno da sfondo alla lotta per la riconquista del potere criminale mentre una notizia sconvolgerà ancora una volta gli equilibri: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia, sopravvissuto al colpo di pistola inflittogli da Genny nel finale della terza stagione. Ma, per Genny, L'Immortale sarà un nemico o un alleato?

La trama dei nuovi episodi e il trailer

Gomorra 5: Il Trailer Ufficiale: Gomorra 5: il Trailer Ufficiale della Serie - HD

Il trailer ufficiale di Gomorra 5 diffuso recentemente da Sky anticipa la resa dei conti tra Genny e Ciro. Nella scena finale de L'Immortale - il film diretto da Marco D'Amore che ha raccontato l'infanzia e i trascorsi di Ciro Di Marzio e ha fatto da ponte tra quarta e quinta stagione della serie - avevamo visto Genny Savastano in Lettonia, pronto a ricongiungersi con Ciro. I nuovi episodi, girati tra Riga e Napoli e scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli insieme a Gianluca Leoncini e Valerio Cilio, metteranno i due protagonisti di nuovo l'uno contro l'altro. "Lui mi ha lasciato solo, mi ha abbandonato", dice Genny nella clip che vedete in alto. "Il tempo dei Savastano è finito", ribadisce Ciro. Ma con nuovi nemici, ancora più agguerriti, l'ultimo "Don" dei Savastano avrà necessariamente bisogno di suo "fratello" Ciro. "Vi toccherà aspettare un po' per Gomorra 5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena", aveva promesso Salvatore Esposito in occasione dell'ultimo giorno di riprese.





Il cast: Ecco chi rivedremo nella stagione finale

Oltre a Salvatore Esposito e a Marco D'Amore (anche regista dei primi cinque episodi e dell'episodio 9 di quest'ultima stagione insieme a Claudio Cupellini che ha invece diretto gli episodi 6,7,8 e 10) nell'ultimo capitolo di Gomorra torneranno sicuramente Ivana Lotito nei panni di Azzurra Avitabile, la moglie di Genny, e Arturo Muselli in quelli di Enzo Sangue Blu. Rivedremo anche Andrea Di Maria nuovamente nel ruolo di Elia Capaccio, detto 'O Diplomato.

I nuovi personaggi

Nella stagione finale, diversi nuovi personaggi si interfacceranno con gli storici protagonisti della serie. Conosceremo, finalmente, il feroce boss di Ponticelli Don Angelo detto 'O Maestrale che è interpretato da Domenico “Mimmo” Borrelli (5 è il numero perfetto, L’equilibrio); il suo aiuto si rivelerà fondamentale per permettere a Genny di proseguire la guerra contro i Levante e riprendersi Secondigliano. Tania Garribba (Il Primo Re, Tutto il mio folle amore) interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster (Gomorra, L’intervallo). E ancora Antonio Ferrante (Preferisco il rumore del mare, Tutti i soldi del mondo) e Nunzia Schiano (Dogman, Reality, Benvenuti al Sud), a interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, donna fiera e infaticabile, da quasi cinquant’anni sua devota moglie.

L'appuntamento con l'ultima stagione di Gomorra: La serie è per il mese di novembre in streaming su NOW. Intanto, meglio tenerci pronti perché Genny e Ciro, come dicono loro, "stann' turnann'".