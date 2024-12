Golden Globe, perchè Squid Game 2 è candidata se non è ancora uscita? La spiegazione

News Serie TV

Secondo la Hollywood Foreign Press Association la seconda stagione di Squid Game è tra le migliori serie drammatiche dell'anno, eppure è ancora inedita. Ecco come mai e come funziona il sistema di voto.

L'attesa per la seconda stagione di Squid Game, in arrivo il 26 dicembre in streaming su Netflix, si fa più insostenibile ora che sappiamo che, per i giornalisti della Hollywood Foreign Press, è tra le migliori serie drammatiche dell'anno. Il secondo ciclo di episodi della serie coreana, infatti, è nella lista dei 6 candidati a miglior drama per l'82esima edizione dei Golden Globe, pur essendo ancora inedito per il grande pubblico. A differenza degli altri titoli nominati nella stessa categoria che sono The Day of the Jackal di Sky e NOW, The Diplomat di Netflix, Mr. & Mrs. Smith di Prime Video, Shogun di Disney+ e Slow Horses di Apple TV+, tutti usciti nel corso dell'anno. Come è possibile? La candidatura non è un errore, naturalmente, ma rispetta le regole dei premi.

Squid Game 2: Perchè è candidata ai Golden Globe 2025

Se è piuttosto comune che diversi film sottoposti all'attenzione dei votanti dei Golden Globe non siano ancora usciti in sala, non lo è per le serie tv. Ma Squid Game rispetta tutti i requisiti richiesti. Per essere idonea alla candidatura ai Golden Globe, una serie deve essere uscita in tv in prima serata o in streaming in un momento qualsiasi dell'anno solare in corso, in questo caso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (uscendo il 26 dicembre, Squid Game 2 è dunque eleggibile). I 300 giornalisti di tutto il mondo che fanno parte della Hollywood Foreign Press, inoltre, devono aver avuto accesso alla visione in anteprima degli episodi entro il 4 novembre 2024. Esiste una piattaforma riservata dove i giurati hanno potuto guardare tutti i contenuti a partire dal 1° agosto 2024, compresa la seconda stagione di Squid Game che Netflix ha reso disponibile a loro in anteprima.

Ci si può chiedere se la seconda stagione di Squid Game possa, in qualche modo, partire svantaggiata se confrontata con gli altri titoli nominati a cui il pubblico ha potuto già affezionarsi (vale la pena non sottovalutare l'impatto sul grande pubblico che potrebbe condizionare il voto dei giornalisti). Ma la deadline entro cui i votanti devono far pervenire le proprie preferenze finali è fissata per il 1° gennaio, quindi qualche giorno dopo l'uscita dei nuovi episodi di Squid Game su Netflix. Conosceremo il vincitore durante la cerimonia di premiazione che si terrà nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, ma questa candidatura ci fa ben sperare che la seconda stagione di Squid Game - per la quale abbiamo aspettato oltre tre anni - non deluderà le aspettative.

Squid Game: La trama e il tema dei nuovi episodi

Nella nuova stagione di Squid Game ritroveremo Gi-hun (Lee Jung-jae) che, tre anni dopo aver vinto i giochi e dopo aver rinunciato a recarsi negli Stati Uniti per riunirsi con sua figlia, tornerà con un nuovo obiettivo in mente. Il giocatore 456 si tufferà ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won. Netflix, naturalmente, non ha rivelato altri dettagli della trama.

Intervistato da The Hollywood Reporter, il regista Hwang Dong-hyuk ha detto che il tema della stagione è "schierarsi" e ha rivelato che i giocatori del gioco saranno tenuti a fare una scelta per restare o terminare i giochi dopo ogni partita. "Volevo raccontare una storia su come le diverse scelte che facciamo creano conflitti tra di noi e stimolare una conversazione sul fatto che ci sia un modo per andare verso una direzione in cui possiamo superare queste divisioni. Volevo porre la domanda: la maggioranza ha sempre ragione?", ha spiegato il creatore della serie.