Godfather of Harlem: Il trailer ufficiale del crime drama con Forest Whitaker

La nuova serie porta la firma del co-ideatore di Narcos Chris Brancato.

Forest Whitaker, Vincent D'Onofrio e Giancarlo Esposito insieme nella stessa serie tv: riuscite a immaginare qualcosa di meglio? La rete americana Epix ha rilasciato il trailer ufficiale di Godfather of Harlem, nuovo crime drama del co-ideatore di Narcos Chris Brancato, in onda dal 29 settembre.

Ambientata ad Harlem nei primi anni '60, la serie racconta la storia vera del boss criminale Bumpy Johnson (Whitaker), che tornato nel quartiere un tempo sotto il suo controllo dopo un decennio trascorso dietro le sbarre, lo trova nel caos. Con le strade ora nelle mani della mafia italiana, Bumpy deve affrontare la famiglia criminale Genovese per riprendersi ciò che gli è stato tolto. Durante il brutale scontro che ne segue, l'uomo stringe un'alleanza con il predicatore radicale Malcolm X (Nigél Thatch, Selma), trascinando la sua ascesa politica nel mirino di una sommossa sociale e di una guerra tra bande che minaccia di fare a pezzi la città.

D'Onofrio interpreta Vincent 'Chin' Gigante, un ex pugile professionista che, dopo essersi fatto le ossa come sgherro e sicario, è diventato una delle figure di spicco della famiglia Genovese. Esposito è invece Adam Clayton Powell, un ministro battista e un membro del Congresso che più di qualunque altro newyorchese si è battuto per la causa dei diritti civili, nella sua città e a Washington.