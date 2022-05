Gli spin-off di Supernatural e Walker, e Gotham Knights, ordinati a The CW

News Serie TV

Ciascuna delle serie coinvolge, in ruoli diversi, una delle star di Supernatural.

In tv, ormai dovreste saperlo, nulla finisce per sempre. E, cancellata una serie, se ne fa un'altra. Neanche il tempo di riprenderci dalle numerose cancellazioni annunciate nelle scorse ore, che The CW ha già rivelato i titoli delle produzioni che prenderanno il loro posto dal prossimo autunno. La rete americana ha ordinato tre nuove serie tv: The Winchesters, spin-off prequel del longevo e indimenticabile drama soprannaturale Supernatural; Walker: Independence, spin-off prequel del crime drama neo-western Walker, a sua volta il remake di Walker, Texas Ranger; e Gotham Knights, adattamento dell'omonimo fumetto della DC Comics.

The Winchesters: La trama e il cast

Narrata dalla prospettiva di Dean Winchester (la voce della star di Supernatural Jensen Ackles, anche uno dei produttori esecutivi della serie), The Winchesters è il racconto epico e in molti aspetti sconosciuto della storia d'amore tra John e Mary, i genitori di Dean e Sam. Un racconto che rivela come si sono conosciuti e come entrambi misero tutto in gioco per salvare non solo il loro sentimento ma il mondo intero.

Scritto dallo sceneggiatore di Supernatrual Robbie Thompson, lo spin-off (il terzo di Supernatural dopo i poco fortunati Bloodlines e Wayward Sisters) coinvolge gli attori Drake Rodger (The In Between: Non ti perderò) e Meg Donnelly (American Housewife) nei ruoli di John Winchester e Mary Campbell. Lui è un giovane uomo altruista e con le idee chiare che, appena tornato dal Vietnam, trova una nuova missione quando le tracce del passato di suo padre lo portano a un'organizzazione segreta e a una guerra completamente diversa come cacciatore. Mary è descritta invece come una 19enne che ha combattuto le forze dell'oscurità sin da quando era bambina. Dopo aver perso qualcuno a lei vicino, Mary, una cacciatrice incallita, pensa di lasciare l'attività di famiglia, finché la scomparsa di suo padre e l'arrivo di John la costringono a guidare una nuova squadra. Il resto del cast include Nida Khurshid (Station 19), Jojo Fleites e Demetria McKinney (Motherland: Fort Salem).

Walker: Independence, la trama e il cast

Ambientata nell'Ottocento, Walker: Independence segue Abby Walker (la Katherine McNamara di Arrow), apparentemente un'antenata del Cordell Walker di Jared Padalecki (sì, un'altra star di Supernatural), una benestante di Boston il cui marito viene assassinato sotto i suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incrocia Hoyt Rawlins (Matt Barr), un antenato dell'omonimo personaggio apparso nella prima stagione di Walker e interpretato dallo stesso Barr, un'adorabile canaglia in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porta a Independence, nel Texas, dove si imbattono in persone singolari ed eccentriche in fuga dal loro passato travagliato mentre inseguono i propri sogni. I due, ben presto una famiglia, lotteranno con il mondo in trasformazione intorno a loro, diventando anch'essi una forza motrice di quel cambiamento in una cittadina dove niente è come sembra.

Seamus Fahey e l'ideatrice di Walker Anna Fricke hanno scritto la sceneggiatura del primo episodio ed entrambi ne saranno i produttori esecutivi con Padalecki. Il resto del cast include Philemon Chambers (Single per sempre?) nel ruolo di Augustus, detto Gus, un appariscente uomo di colore e il vice sceriffo di Independence tanto gentile e attento quanto equilibrato e sinceramente disposto ad aiutare; Lawrence Kao (Wu Assassins) di Kai, un giovane cinese dal volto gentile, gestore di una lavanderia, con il quale Abby fa subito amicizia; e Greg Hovanessian (Another Life) di Tom Davidson, il nuovo sceriffo di Independence, un uomo affascinante se non sapessi che è un demonio; e Justin Johnson Cortez (9-1-1: Lone Star).

Gotham Knights: La trama e il cast

Gotham Knights, il cui cast include un'altra star di Supernatural, Misha Collins, immagina una Gotham City senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla. Scritta dagli sceneggiatori di Batwoman Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams, la serie è ambientata all'indomani dell'omicidio di Bruce Wayne. Il suo ribelle figlio adottivo stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per l'omicidio di Wayne. Ora etichettati come i criminali più ricercati di Gotham City, questa banda di disadattati rinnegati deve lottare per riabilitare i rispettivi nomi. Ma in una città senza un Cavaliere Oscuro a proteggerla, la situazione appare più pericolosa di quanto non sia mai stata. Tuttavia, la speranza arriva dai luoghi più inaspettati, poiché questa squadra male assortita di fuggitivi diventerà la sua prossima generazione di salvatori. Una squadra conosciuta come i Gotham Knights.

Collins interpreterà Harvey Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City che nella lunga e mitica storia della città diventa il supercriminale Due Facce, un nome che deriva dalle orribili ustioni sulla metà sinistra del suo volto provocate da un attentato con l'acido in tribunale. Il resto include Oscar Morgan nel ruolo del misterioso figlio adottivo di Wayne, Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Olivia Rose Keegan (High School Musical: The Musical: La Serie), Navia Robinson (A casa di Raven) e Anna Lore (All American).