Gli scandali di Elite 5, il dramedy al femminile Single Drunk Female e le altre serie tv da vedere nel weekend

News Serie TV

Su Netflix sono arrivate anche altre due serie coreane e su Sky e NOW c'è la serie teen soprannaturale The Girl in the Woods: ecco le migliori nuove uscite da recuperare questo fine settimana.

Neppure nel fine settimana del 9 e 10 aprile mancano le serie tv da vedere per trascorrere qualche ora di relax. Noi, come sempre, vogliamo aiutarvi a scegliere segnalandovi le migliori nuove serie tv uscite nell'ultima settimana in tv o in streaming, con un occhio particolare alle novità arrivate negli ultimi 7 giorni sulle principali piattaforme.

Le nuove serie da vedere in streaming nel weekend del 9 e 10 aprile

Netflix

Su Netflix non si ferma la carica delle serie coreane che, ultimamente, stanno diventando sempre più popolari sulla piattaforma. Questa settimana ne sono arrivate due, entrambe tratte da popolari webtoon: Business Proposal, rom-com che si concentra su un appuntamento al buio tra una ragazza e il suo capo; e la serie fantasy Tomorrow, in cui un giovane diventato spirito dopo un incidente si mette a compiere missioni speciali per gli angeli della morte. Scandali, sesso e situazioni al limite sicuramente non mancheranno però nella stagione 5 di Elite in cui ritroveremo i nostri liceali preferiti di Las Encinas. Vi segnaliamo, infine, Linee Bollenti, serie olandese ambientanta nella Amsterdam degli anni '80 e incentrata su una studentessa che inizia per caso una nuova carriera presso una linea telefonica erotica

Elite 5: Trailer ITA: Elite 5: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Sky e NOW

Su Sky e NOW è tornata, con la quarta stagione, la serie francese Balthazar incentrata sul medico forense, geniale e anticonformista, interpretato da Tome Sisley; con lui ora collabora una nuova detective, il Capitano Camille Coste. Vi ricordiamo, inoltre, che ieri sera sono andati in onda gli ultimi episodi del prison drama Il Re, con Luca Zingaretti (se ve li siete persi potete recuperarli nel weekend on demand e in streaming). Infine, grazie a Peacock ora compreso nell'abbonamento, è arrivata anche la serie teen soprannaturale The Girl in the Woods: è incentrata su una ragazza che fugge da una misteriosa colonia simile a un culto che protegge il mondo dai mostri e dai peggiori incubi dell'umanità nascosti dietro una porta segreta che si trova nel bosco. Ora quella porta è una minaccia troppo grande e per fermarla Carrie dovrà collaborare con nuovi amici e affrontare i demoni sia letterali che metaforici. Da molti è stata già paragonata a Buffy: L'ammazzavampiri: reggerà il confronto? Valutate voi.

Disney+

Una novità da non perdere su Disney+ è il dramedy Single Drunk Female. La protagonista, interpretata da Sofia Black-D'Elia, è una ventottenne costretta a sfruttare l'unica possibilità che ha per smettere di bere ed evitare il carcere: tornare nel suo paesino d'origine dalla sua madre prepotente e in mezzo alle molte persone che, un tempo, erano proprio quelle che l'avevano spinta a bere. Riuscirà ad abbandonare le vecchie abitudini e diventare una persona migliore? The Guardian ha già paragonato questa serie all'acclamata Fleabag, ma noi vi consigliami di godervela senza sentire il bisogno di fare paragoni. Vi ricordiamo, inoltre, che questa settimana è arrivata sulla piattaforma anche la seconda stagione di Star, il musical drama co-creato dall'ideatore di Empire Lee Daniels.

Prime Video, Apple TV+ altre piattaforme

Nessuna nuova serie tv da segnalare questa settimana.