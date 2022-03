Elite è... la solita Elite nel trailer ufficiale della stagione 5

News Serie TV

Un nuovo capitolo della scandalosa serie spagnola ambientata nel liceo di Las Encinas arriverà in streaming su Netflix il prossimo 8 aprile.

Party scatenati, triangoli amorosi, regole che vengono infrante e, naturalmente, un nuovo crimine (Patrick/Manu Rios ha la canotta sporca di sangue, giusto?). Ci sentiamo di dire che il trailer ufficiale della stagione 5 di Elite, attesa su Netflix venerdì 8 aprile, non delude gli appassionati mettendo - come è nel suo stile - molta carne al fuoco. La serie spagnola tornerà con 8 nuovi episodi che da un lato ripartiranno dai segreti e dai misfatti lasciati in sospeso nella scorsa stagione, dall'altro introdurranno nuovi personaggi e succosissimi scandali.





Elite: Da dove ripartirà la stagione 5

I nuovi episodi ripartiranno dalla festa di Capodanno organizzata da Phillipe (Pol Granch) e dopo la partenza di Guzmán (Miguel Bernardeau) che alla fine della scorsa stagione aveva lasciato la città. Ricorderete infatti che nel finale della stagione 4 Armando (Andrés Velencoso), un ex studente di Las Encinas responsabile dell'aggressione della new entry Ari (Carla Diaz), era stato ucciso proprio da Guzmán che in seguito aveva lasciato la città insieme ad Ander (Arón Piper) per allontanare qualsiasi sospetto. Nel trailer, tra le altre cose, ritroviamo Rebeka (Claudia Salas) che sta attraversando un nuovo viaggio alla scoperta di sé e di ciò che vuole davvero, Omar (Omar Ayuso) che si sta riprendendo dopo l'addio di Ander e Cayetana (Georgina Amoròs) che sfida la nuova arrivata Isadora (interpretata da Valentina Zenere di Soy Luna). Infine un fotogramma con Patrick imbrattato di sangue suggerisce che un nuovo crimine violento sarà al centro della trama anche di questa stagione.

Le nuove entrate nel cast

Saranno tre i nuovi personaggi che complicheranno le cose in questa quinta stagione: oltre alla già citata Isadora, la giovane erede di un grande impero del business della vita notturna, arriveranno anche Iván (André Lamoglia), figlio di una grande stella del calcio, e Bilal, interpretato dall'attore francese Adam Nourou (che nel trailer sembra piuttosto vicino sia a Patrick che a Omar). Intanto, vi ricordiamo che Netflix ha già confermato una sesta stagione di Elite (un finale aperto, perciò, non ce lo toglie nessuno).