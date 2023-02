Gli ascolti di The Last of Us crescono ancora con il terzo episodio

News Serie TV

L'episodio con Bille e Frank fa anche diventare virale la canzone di Linda Ronstadt Long, Long Time.

L'acclamato terzo episodio di The Last of Us ha fatto crescere ulteriormente il pubblico della serie post-apocalittica di HBO basata sull'omonimo videogame di Naughty Dog per le console PlayStation, segnando un altro primato nella storia della rete via cavo.

The Last of Us: I numeri del terzo episodio

L'episodio Long, Long Time (in Italia disponibile in streaming con i precedenti su NOW), nel quale il veterano di Parks and Recreation Nick Offerman e l'ex star di The White Lotus Murray Bartlett interpretano i sopravvissuti legati da una storia d'amore ventennale Bill e Frank, ha attirato domenica sera 6,4 milioni di spettatori, il 12% in più rispetto al secondo episodio e il 37% in più rispetto alla premiere.

I risultati precedenti avevano già spinto HBO a rinnovare la serie di Craig Mazin e Neil Druckmann per una seconda stagione. La rete rivela inoltre che i primi due episodi sono stati visti complessivamente da una media di 21,3 milioni di spettatori. Questo segna quindi la prima volta in cui HBO ha in onda quattro serie seguite da oltre 15 milioni di spettatori, unendosi a House of the Dragon (29 milioni) e le stagioni più recenti di Euphoria (19,5 milioni) e The White Lotus (15,5 milioni).

Long, Long Time di Linda Ronstadt spopola su Sporify

Non è tutto. La colonna sonora dell'episodio include una canzone di successo di Linda Ronstadt, Long, Long Time del 1970, oltre a una cover della stessa cantata dai personaggi di Offerman e Bartlett. "Domenica 29 gennaio, tra le 23:00 e la mezzanotte, c'è stato un aumento di oltre il 4900% degli streaming statunitensi di Long, Long Time di Linda Ronstadt", ha rivelato il profilo Twitter del servizio musicale Spotify.

Qualcosa di simile era accaduto lo scorso anno con il classico di Kate Bush Running Up That Hill (Deal with God), diventato virale dopo un momento chiave nella quarta stagione della serie di Netflix Stranger Things, permenttendo anche al brano di farsi conoscere dalle nuove generazioni. Cosa che probabilmente sta avvenendo anche con Long, Long Time.