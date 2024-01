GLAAD Media Awards 2024: Le nomination del premio alle migliori Serie TV e storie LGBTQ

News Serie TV

Tra le produzioni candidate al premio ci sono anche The Last of Us, Compagni di viaggio e Heartstopper.

In una stagione dei premi in cui si sta ripetendo lo stesso copione la differenza la faranno senz'altro i GLAAD Media Awards, l'importante riconoscimento che ogni anno celebra le produzioni che meglio hanno contribuito a dare un'immagine veritiera, accurata e inclusiva della comunità LGBTQ e delle questioni che la riguardano, giunti alla 35esima edizione. Sono oltre 300 le candidature espresse in dozzine di categorie. Qui, come sempre, ci soffermiamo sulle Serie TV, tra le quali spiccano la vincitrice dello scorso anno Heartstopper, The Last of Us con le storie di Ellie, Riley, Bill e Frank e la miniserie con Matt Bomer e Jonathan Bailey Compagni di viaggio.

"In un momento in cui la comunità LGBTQ è sotto attacco da false narrazioni e disinformazione... i candidati di quest'anno riflettono con forza la realtà dell'esistenza LGBTQ oggi, nelle nostre comunità e in tutto il mondo", ha dichiarato la presidente della GLAAD Sarah Kate Ellis in un comunicato. "Nel mezzo di un'estate di scioperi sindacali in tutta Hollywood, la posta in gioco non è mai stata così alta per mantenere il progresso della visibilità e della rappresentazione LGBTQ su tutti i media, dal cinema alla televisione, alla musica, al giornalismo, all'editoria e altro ancora". I vincitori saranno annunciati in due distinte cerimonie a Los Angeles e New York City il 14 marzo e 11 maggio.

GLAAD Media Awards 2024: Tutte le Nomination

MIGLIOR DRAMA

9-1-1: Lone Star

Chucky

Doctor Who

Good Trouble

Grey's Anatomy

Quantum Leap

Riverdale

Station 19

The Chi

Yellowjackets

MIGLIOR COMEDY

And Just Like That...

Con amore

Good Omens

Harlem

Harley Quinn

Our Flag Means Death

Sex Education

Somebody Somewhere

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

MIGLIOR NUOVA SERIE

Class

Deadloch

Everything Now

Found

Grease: Rise of the Pink Ladies

Rapina e fuga

The Buccaneers

The Last of Us

The Other Black Girl

Tore​

MIGLIOR MINISERIE O SERIE ANTOLOGICA

Ascolta i fiori dimenticati

Black Cake

Bodies

Compagni di viaggio

Full Monty

La caduta della casa degli Usher

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

Scott Pilgrim: La serie

The Confessions of Frannie Langton

Transatlantic​

MIGLIOR FILM TV

Cassandro

Christmas on Cherry Lane

Friends & Family Christmas

Frybread Face and Me

Nuovo Olimpo

Nyad

Rosso, Bianco & Sangue Blu

Runs in the Family

Rustin

You're Not Supposed to Be Here

MIGLIOR PROGRAMMA PER BAMBINI E FAMIGLIE (LIVE-ACTION)

Heartstopper

High School Musical: The Musical: La Serie

Jane

Power Rangers Cosmic Fury

XO, Kitty

MIGLIOR PROGRAMMA PER BAMBINI E FAMIGLIE (ANIMATO)

A casa dei Loud

Adventure Time: Fionna e Cake

Craig

Hailey's On It!

Il principe dei draghi

La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa

Moon Girl e Devil Dinosaur

Nimona

The Ghost and Molly McGee

Transformers: EarthSpark

MIGLIOR PROGRAMMA PER L'INFANZIA