Gigolò per caso: Video intervista a Ambra Angiolini e Asia Argento, coppia esplosiva nella serie di Prime Video

La comedy diretta da Eros Puglielli è disponibile in streaming con tutti e 6 gli episodi subito disponibili.

Si intitola Gigolò per caso ma la coppia più folle, divertente e chiacchierata della serie di Prime Video - fin dall'uscita della loro prima foto insieme sul set - è formata da Ambra Angiolini e Asia Argento. Due attrici che prima non avevano mai lavorato insieme ma che in questa comedy si mostrano complici e in piena sintonia. La prima interpreta Margherita, la moglie insoddisfatta di Alfonso (Pietro Sermonti), che a un certo punto fraintende un po' troppo - diciamo così - le sedute di terapia di coppia e finisce per avvicinarsi alla terapista Costanza, interpreta dalla seconda. Le abbiamo incontrate per una piacevole chiacchierata e, tra le altre cose, abbiamo chiesto loro come mai il pubblico ama vederle insieme. Con Asia Argento abbiamo parlato anche del talento comico che sfoggia in questa serie e di alcune divertenti trovate con cui ha caratterizzato il suo personaggio. Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.





La trama e il cast di Gigolò per caso

Gigolò per caso, creata da Tommaso Renzoni (Sono Lillo) e Daniela Delle Foglie (Summertime), è una commedia degli equivoci con un cast stellare che include Pietro Sermonti e Christian De Sica. Racconta storia di Alfonso (Sermonti), un uomo che nella sua vita non si è mai particolarmente distinto per la bellezza, il carisma o il fascino. Almeno fino a quando non scopre che suo padre Giacomo (De Sica), costretto al riposo dopo aver avuto un infarto, gli ha sempre nascosto il suo vero lavoro: non è un antiquario, bensì un gigolò! Questa scoperta sconvolge Alfonso, il quale, dopo una serie di eventi sfortunati, in crisi con la moglie e in difficoltà economiche, decide di seguire le orme paterne prendendo il suo posto con le sue pittoresche clienti. La nuova vita sessuale travolgerà Alfonso in un viaggio che lo libererà di vecchi fantasmi, arricchendolo di nuove importanti consapevolezze sull'universo femminile.

Il cast comprende anche Frank Matano (Una notte da dottore), Claudio Gregori (Un Natale stupefacente), Antonio Bannò (Vita da Carlo), Francesco Bruni (Chi ha incastrato Babbo Natale?) e Giorgia Arena (Bang Bang Baby). Tra le guest star Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Virginia Raffaele e Isabella Ferrari.