Gigolò per caso: Data e prime foto della nuova serie con Pietro Sermonti e Christian De Sica

News Serie TV

Nel cast della comedy originale di Prime Video ci sono anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg) e molti altri: ecco quando esce.

Arriverà il 21 dicembre, pronta a farci compagnia per le feste di Natale, la nuova comedy originale italiana di Prime Video Gigolò per caso. Il servizio di video in streaming ne ha annunciato oggi la data d'uscita e diffuso le prime foto, oltre a ricordarci l'intero cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica. Ma di cosa parla e cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie tutta da ridere? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

La trama di Gigolò per caso

Annunciata lo scorso luglio insieme ad altri titoli originali italini come Antonia, No Activity – Niente da segnalare e Sul più bello - La serie, Gigolò per caso racconta il rapporto conflittuale tra un padre e un figlio, intepretati da De Sica e Sermonti. A seguito della malattia del padre (De Sica), Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Ambra Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata. La serie è co-prodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, ed è diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni firmano soggetto e sceneggiatura.

Il cast corale

Il cast di Gigolò per caso comprende anche tanti volti noti, alcuni dei quali non nuovi per il pubblico di Prime Video: oltre a Sermonti e De Sica, recitano nella serie Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena con Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli. Special guest star sono Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele.