George R.R. Martin positivo al Covid, perde la premiere di House of the Dragon

Contagiato al Comic-Con di San Diego, poche ore fa lo scrittore ha aggiornato i fan sulle sue condizioni in un video condiviso su YouTube.

Il Covid-19 è arrivato alle porte di Westeros. Potrebbe essere l'incipit di un nuovo capitolo della saga se non fosse che la questione è un po' più seria. George R.R. Martin, autore dei romanzi da quali sono tratti la serie di successo Il Trono di Spade e il suo imminente spin-off prequel House of the Dragon, è risultato positivo al nuovo coronavirus. A causa di questo, Martin, che è anche il co-ideatore e il produttore esecutivo della nuova serie, non ha potuto presenziare alla sua premiere mondiale, tenutasi ieri sera a Los Angeles.

George R.R. Martin positivo al Covid-19

La notizia della positività di Martin è stata resa nota dal capo dei contenuti di HBO e HBO Max Casey Bloys parlando alla premiere. "Oggi volevo cominciare presentando George R.R. Martin e raccontandovi quanto è bello averlo con noi in quest'avventura. Sfortunatamente, George ha preso il Covid al Comic-Con, quindi non è qui. Credo stia bene, quindi nulla di cui preoccuparsi", ha detto Bloys. "Voglio farvi sapere che piacere sia e quanto siamo fortunati ad avere l'architetto di questo mondo con noi in questo viaggio... È stato fantastico".

Sin dall'inizio della pandemia, Martin, che sta per compiere 74 anni, si è mostrato molto preoccupato dalla possibilità di contrarre la malattia, al punto da vivere in isolamento per lungo tempo. "Sono consapevole di fare parte della popolazione più vulnerabile, data la mia età e le mie condizioni fisiche”, aveva scritto nel suo blog. Lo scorso fine settimana, aveva partecipato al panel di House of the Dragon (in Italia in onda dal 22 agosto su Sky Atlantic e in streaming su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti) alla convention di San Diego. In un video-messaggio condiviso poche ore fa su YouTube, lo scrittore ha confermato la notizia e ha rassicurato i fan precisando che nel suo caso i "sintomi sono lievi. Ho un po' di raffreddore e tossisco ogni tanto. Mi sto prendendo cura di me stesso. Sto prendendo i farmaci. Dovrebbe andare bene".

Foto: Nick Briggs