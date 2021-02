Generation: Il trailer ufficiale della nuova serie teen prodotta da Lena Dunham

News Serie TV

Il dramedy debutterà negli Stati Uniti in streaming su HBO Max l'11 marzo.

Giovani, ribelli e alla ricerca del loro posto nel mondo. Il trailer ufficiale di Generation, la nuova serie teen prodotta dalla creatrice di Girls Lena Dunham, ci presenta i protagonisti, dei liceali che - sulla scia di teen drama di ultima generazione, appunto, come Euphoria - sono alle prese con l'esplorazione della sessualità, l'amore, la famiglia e le convenzioni sociali. La serie debutterà in streaming negli Stati Uniti su HBO Max l'11 marzo.

Generation: La trama e il cast

Crata dalla ora diciannovenne Zelda Barnz insieme a suo padre Daniel Barnz, Generation racconta in dieci episodi e in un modo che promette di essere estremamente realistico la vita di un gruppo di ragazzi di una scuola superiore i quali, iniziando ad esplorare la sessualità moderna (quella che passa anche attraverso i device tecnologici), mettono alla prova le loro convinzioni sulla vita, sull'amore e sulla natura della famiglia nella loro comunità conservatrice. Nella clip conosciamo, tra gli altri, il giocatore di pallanuoto molto sicuro di sé Chester, un altro protagonista che nasconde la sua bisessualità ai genitori e l'intraprendente Arianna, che dice apertamente, davanti a tutta la sua classe, che i suoi genitori sono gay e stanno valutando di aprire la loro relazione a una terza persona. Nel cast troviamo i giovani Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Chase Sui Wonders e i più noti Sam Trammell (True Blood), Justice Smith (The Get Down) e Martha Plimpton (Aiutami Hope!).