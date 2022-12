Gen V: Un primo sanguinoso trailer e nuove aggiunte al cast dello spin-off di The Boys

News Serie TV

La nuova serie supereroistica sarà disponibile in streaming su Prime Video nel 2023.

Si dice che la mela non cada mai lontano dall'albero. È proprio vero. In occasione della Comic Con Experience di San Paolo in Brasile, Prime Video ha rilasciato il primo trailer di Gen V, l'attesa nuova serie supereroistica ambientata nello stesso violento mondo di The Boys. Il servizio streaming ne ha confermato il debutto nel 2023 e ha annunciato anche tre nuove aggiunte al cast.





Gen V: La tramma dello spin-off di The Boys

Descritto come un dramedy young adult, Gen V segue gli studenti dell'unico college americano riservato ai Super, gestito dalla Vought International, la potente compagnia che ha creato il Composto V, il siero in grado di conferire poteri straordinari. Seguiamo questi giovani adulti competitivi e in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città. "È in parte una serie universitaria e in parte Hunger Games, con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys", aveva spiegato Amazon Studios in una precedente occasione.



Il cast di Gen V include Jaz Sinclair e Chance Perdomo (Le terrificanti avventure di Sabrina), Lizze Broadway (Here and Now), Shelley Conn (Bridgerton), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), London Thor (Shameless), Derek Luh (Shining Vale), Asa Germann, Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Sean Patrick Thomas (For All Mankind) e Marco Pigossi.

Le nuove aggiunte al cast

Prima di tutto, come si scopre dalla clip, diversi personaggi di The Boys appariranno nella nuova serie, tra i quali A-Train (interpretato da Jessie T. Usher), Ashley Barrett (Colby Minifie) e Adam Bourke (P.J. Byrne). Inoltre, non meglio precisati ruoli da guest star, lo hanno annunciato alla convention, sono stati affidati a Clancy Brown (Billions, Sleepy Hollow), Alexander Calvert (Supernatural) e Jason Ritter (Dion, Parenthood).