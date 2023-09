Gen V: Un nuovo video ci porta in giro per l'università al centro dello spin-off di The Boys

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 29 settembre.

Oggi Prime Video ci fa sentire un po' tutti studenti universitari nel mondo di The Boys portandoci alla Godolkin University per un giro nel campus di questo prestigioso college per Super gestito dalla Vought International in cui sono ambientate le vicende del nuovo spin-off Gen V. In un video, il rinomato professor Richard Brinkerhoff (interpretato da Clancy Brown), la preside Indira Shetty (Shelley Conn) e alcuni studenti con poteri speciali ci danno il benvenuto con frasi di circostanza e immagini tutt'altro che convenzionali.

Gen V: Parliamo della Godolkin University

"Prepariamo i migliori e più brillanti giovani eroi dal 1965", ci informa la preside Shetty. "Siamo una famiglia. Una comunità di facoltà e compagni che ti accetterà come il responsabile del cambiamento unico e culturalmente ricco che sei". Si inizierà con un programma di studi base arduo ma significativo, dedicandosi poi alle rispettive peculiarità. Ognuna avrà il suo dipartimento dove esprimersi e crescere, che si tratti di recitazione o lotta al crimine. La Godolkin University ha tutto quello di cui un supereroe ha bisogno. È un luogo dove coltivare nuove amicizie. E dove - che si voglia prendere la brutta via o camminare sul tappeto rosso - prosperare.

Ma siamo sicuri che sia davvero tutto così bello e perfetto? Naturalmente, no. Come la matricola Marie Moreau (Jaz Sinclair), che ha la capacità di controllare e rendere il proprio sangue un'arma, e gli altri studenti stanno per scoprire, qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo nel campus. Mentre questi ragazzi si esercitano per diventare la prossima generazione di eroi, alternando al solito caos universitario - tra cui la competizione per raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola che garantirebbe loro fama e successo, e potenzialmente un posto nei Sette - alla ricerca della propria identità, un mistero inizia a svelarsi intorno a loro, mettendoli alla prova e sfidandoli a scegliere se diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie.