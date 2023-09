Gen V: Giovani supereroi senza freni inibitori nel trailer ufficiale dello spin-off di The Boys

News Serie TV

Appuntamento con i primi tre episodi il 29 settembre in streaming su Prime Video.

Nel mondo di The Boys niente è più pericoloso e distruttivo di un supereroe corrotto. Almeno fino a oggi. Con l'arrivo su Prime Video di Gen V, nuovo spin-off della serie di successo tratta dall'acclamato fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, scopriremo che in realtà nulla lo è più di un giovane supereroe corrotto. In streaming dal 29 settembre ogni venerdì con un nuovo episodio (tre la prima settimana), la serie, una storia di formazione sulla prima generazione di supereroi cresciuta a pane, marmellata e Composto V, si mostra in uno scatenato trailer ufficiale.





La trama e i personaggi di Gen V

In continuità con le vicende di The Boys, la cui quarta stagione sarà disponibile nei prossimi mesi, Gen V è ambientata alla Godolkin University, un prestigioso college per Super gestito dalla Vought International, dove gli studenti studiano e si esercitano per diventare la prossima generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni redditizie. Non tutti, però, sembrano intenzionati a seguire la via della corruzione. La diciottenne Marie Moreau, una matricola, è desiderosa di dimostrare di avere tutte le qualità per unirsi ai Sette, incluso un forte (e "pericoloso"?) potere: controllare e rendere il proprio sangue un'arma. Eroi giovani e competitivi i cui poteri non sono innati ma sono stati loro iniettati, Marie e i suoi compagni metteranno alla prova i propri limiti - sia fisici che morali - nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola, che garantirebbe loro fama e successo. Impareranno velocemente che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Jaz Sinclair interpreta Marie ed è affiancata dall'ex co-star de Le terrificanti avventure di Sabrina Chance Perdomo, volto di Andre Anderson, uno studente del terzo anno con poteri magnetici figlio del famoso supereroe Polarity, un esempio ingombrante da seguire. Lizze Broadway (Here and Now) veste i panni di Emma Meyer, la compagna di stanza di Marie, una ragazza insicura e ingenua che finisce spesso col cacciarsi in situazioni compromettenti. Lei è anche conosciuta come Little Cricket, per la sua capacità di diventare super piccola. Il Luke Riordan di Patrick Schwarzenegger (The Staircase), invece, è noto come Golden Boy, per la sua capacità di infiammare il proprio corpo. In cima alla classifica per divenire un membro dei Sette, lui è il migliore amico di Andre. Si aggiungono Cate Dunlap (Maddie Phillips, Teenage Bounty Hunters), in grado di convincere le persone a fare tutto ciò che vuole col solo tocco delle sue mani, potere che usa a proprio vantaggio; Jordan Li (London Thor e Derek Luh), uno studente competitivo con la capacità unica di cambiare forma, maschile o femminile, rivelando poteri differenti in base a essa; e Sam (Asa Germann), un tormentato supereroe che sta cercando disperatamente di sfuggire a sfortunate circostanze, dotato di una forza impareggiabile e dell'invulnerabilità.