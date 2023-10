Gen V continua: Prime Video ordina la stagione 2

News Serie TV

Lo spin-off di The Boys è in streaming ogni venerdì con un nuovo episodio.

Prime Video premia il successo di pubblico e critica di Gen V rinnovando la serie spin-off di The Boys per una seconda stagione. L'annuncio arriva a due settimane dal finale del ciclo inaugurale, in cui un gruppo di studenti della Godolkin University, un prestigioso college per soli Super gestito dalla Vought International, sta scoprendo quanto la strada verso l'affermazione sia piena di segreti sinistri e grandissimi pericoli.

Gen V rinnovata per una seconda stagione: Le dichiarazioni

"Espandere l'universo di The Boys con una serie audace come Gen V è stato un viaggio incredibile per noi e per i nostri meravigliosi partner a Sony", ha dichiarato il responsabile dei contenuti televisivi di Amazon MGM Studios Vernon Sanders in un comunicato. "Dalla nostra prima conversazione con gli showrunner Michele Fazekas e Tara Butters, insieme con Eric Kripke, Evan Goldberg e Seth Rogen, sapevamo che Gen V avrebbe oltrepassato i limiti. Il loro approccio impenitente è esattamente ciò che il pubblico ama e ha aiutato Gen V a diventare la serie N. 1 di Prime Video in oltre 130 paesi. Gen V è la nuova serie originale di maggior successo di Prime Video del 2023 e siamo entusiasti che i nostri straordinari cast e troupe continueranno a raccontare storie coraggiose e audaci ai nostri clienti".

Fazekas e Kripke hanno aggiunto: "Non potremmo essere più felici di realizzare una seconda stagione di Gen V. Questi sono personaggi e storie che abbiamo imparato ad amare, e siamo entusiasti di sapere che la gente provi lo stesso! Gli sceneggiatori stanno già lavorando alla nuova stagione: il secondo anno sarà selvaggio, pieno di colpi di scena, sentimenti, satira e genitali che esplodono proprio come vi aspettate dallo show".