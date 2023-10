Gen V: Come funzionano i poteri di Emma e come potrebbero evolversi

News Serie TV

Emma, anche conosciuta come Little Cricket, è la compagna di stanza di Marie alla Godolkin University e possiede il superpotere di rimpicciolirsi. In quale strano modo funziona?

L'universo di The Boys è in espansione. Gen V è il nuovissimo spin-off che propone un mondo alle prese con le conseguenze del siero creato appositamente dalla Vought per sfornare supereroi, tra cui il famigerato Patriota, leader dei Sette. La Serie TV segue giovani studenti alle prese con le proprie capacità e un futuro incerto, così come pericolosi segreti e bugie. Tra i personaggi principali spicca Emma, interpretata da Lizze Broadway, il cui superpotere è quello di rimpicciolirsi.

Gen V: Come funziona il superpotere di Emma?

In molti la conoscono anche come Little Cricket, per via di uno show cui prende parte sin da bambina: Emma, però, vorrebbe essere accettata anche senza i suoi superpoteri ottenuti tramite il Composto V. Studentessa presso la Godolkin University, Emma è anche la compagna di stanza di Marie (Jaz Sinclair), la nuova arrivata che sin da subito mette in chiaro la propria ambizione. Entrambe appaiono molto diverse ma con un desiderio di appartenenza di fondo. Mentre i poteri di Marie si dimostrano unici sin dall'inizio (essendo capace di manipolare il sangue), quelli di Emma sono stati già mostrati in The Boys. Così come la sua capacità di rimpicciolirsi ricorda anche il personaggio Marvel di Ant-Man. Ma lo spin-off di The Boys ha intenzione di approfondire sempre più i suoi poteri e rendere giustizia a un personaggio che, se in un primo momento appare più marginale, diventa parte attiva delle cospirazioni all'interno della scuola.

Prima di tutto: come fa Emma a rimpicciolirsi? Il suo non è un percorso semplice, ma comporta dolore e sacrificio. Per raggiungere dimensioni ridotte, si costringe al vomito. E più vomita, più piccola diventa. Questo suggerisce che le sue dimensioni siano proporzionali alla quantità di nutrienti e calorie presenti nel suo corpo. A dimostrarlo è anche quanto suggerisce sua madre nel terzo episodio. Quando la donna le fa notare di essere più minuta del solito, le suggerisce di aggiungere qualche caloria alla sua dieta così da preservare la sua taglia regolare. Ciò significa che le calorie possono influenzare il suo aspetto. E se espellendole riesce a rimpicciolirsi, potrebbe anche diventare molto più grande ingerendo più cibo. Questo renderebbe i suoi poteri diversi anche da quelli di Termite, il personaggio già apparso in The Boys con la capacità di rimpicciolirsi senza vomitare. Little Cricket quindi ha davanti a sé svariate possibilità per manipolare al meglio i suoi poteri, acquisiti dopo l'esposizione al siero della Vought avvenuta da piccolissima. Nelle prossime puntate potrebbe persino diventare gigantesca?