Gen V: Ci saranno anche Abisso di Chace Crawford e un noto personaggio del fumetto The Boys

La nuova serie spin-off di The Boys coinvolgerà anche l'attore di Preacher Derek Wilson.

In attesa del debutto di Gen V il 29 settembre in streaming su Prime Video con i primi tre episodi, due succose anticipazioni sullo spin-off di The Boys ambientato in un'università per Super gestita dalla Vought International ci arrivano da Entertainment Weekly. Si scopre che Chace Crawford riprenderà il ruolo del supereroe Abisso nella nuova serie e che questa coinvolgerà anche la star di Future Man e Preacher Derek Wilson nei panni di un noto personaggio del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson mai visto prima

Gen V: La trama dello spin-off di The Boys

Gen V è ambientata alla Godolkin University, un prestigioso college dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni redditizie. Giovani e competitivi, questi ragazzi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola, che garantirebbe loro fama e successo. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Gen V: Trailer Italiano: Gen V: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Prime Video - HD

Gen V: Ci saranno anche Chace Crawford e Derek Wilson

Nei panni di Abisso, una sorta di parodia del supereroe della DC Aquaman che può respirare sott'acqua e comunicare con la vita marina, Crawford, conosciuto anche per i suoi trascorsi in Gossip Girl, si è guadagnato il titolo di figura più surreale di The Boys, trovandosi invischiato a volte in situazioni che non possono essere descritte. Il suo cammeo in Gen V si aggiunge a quelli di Jessie T. Usher (interprete di A-Train), Claudia Doumit (Victoria Neuman), Colby Minifie (Ashley Barrett), P.J. Byrne (Adam Bourke) e Jensen Ackles (Soldatino).

Wilson sarà nel frattempo Tek Knight, un membro dei Rappresaglia, il gruppo di supereroi la cui popolarità è scemata dopo la formazione dei Sette. Dotato di una tuta tecnologicamente avanzata che gli permetteva di combattere al fianco dei suoi compagni, tra cui Soldatino, Contessa Cremisi e Stormfront, Tek Knight non è mai apparso in The Boys, neppure quando nella terza stagione sono stati introdotti i Rappresaglia, ma ha fatto parlare di sé in qualche occasione, come nella prima stagione, quando, in un gruppo di sostegno per umani che soffrono di danni collaterali delle azioni dei Super, una donna ha raccontato di essere rimasta paralizzata dopo che lui le ha danneggiato inavvertitamente la spina dorsale durante un salvataggio, e nella seconda, quando, durante una conversazione con Patriota, il Sig. Edgar, il CEO della Vought International, ha menzionato la prima del film "Tek Knight Lives".

Non è chiaro come Tek Knight sarà coinvolto nella storia degli studenti della Godolkin University, ispirata dall'arco narrativo del fumetto intitolato We Gotta Go Now, né quanto la sua figura originaria sarà ricalcata. In linea con la follia di The Boys, Ennis e Robertson hanno ritratto il personaggio come un Super omofobo che cade preda di impulsi sessuali ingovernabili.