Gen V 2, dove si colloca cronologicamente nell'universo di The Boys

News Serie TV

La seconda stagione di Gen V è tornata in streaming su Prime Video, ma dove si collocano cronologicamente questi eventi nell'universo di The Boys? Facciamo chiarezza.

La seconda stagione di Gen V è disponibile finalmente in streaming sulla piattaforma di Prime Video con i primi tre episodi a partire dal 17 settembre 2025, ma dove si collocano cronologicamente questi eventi? Una domanda lecita, considerato che diversi personaggi di Gen V sono apparsi nella quarta stagione di The Boys ed altri personaggi della Serie TV principale interagiranno nella seconda dello spin-off. Facciamo un po’ di chiarezza.

Gen V, dove si collocano gli eventi della seconda stagione cronologicamente nell’universo di The Boys?

Se la prima stagione di Gen V è stata collocata cronologicamente tra gli eventi della terza e quarta stagione di The Boys, dove punterà la seconda? Come la precedente, anche quella attualmente disponibile in streaming su Prime Video si colloca tra due stagioni di The Boys, precisamente tra la quarta già distribuita in streaming e la quinta, in arrivo prossimamente e che sarà anche l’ultima.

La seconda stagione di Gen V quindi riparte dagli eventi destabilizzanti della quarta stagione di The Boys e rivedrà gli studenti della Godolkin University tornare con la testa sui libri, o quasi. Non è di certo quello l’obiettivo principale di questi personaggi: Marie (Jaz Sinclair), ad esempio, ne ha uno nuovo di zecca e commissionatole proprio da Starlight. Nella quarta stagione di The Boys, Patriota si è avvicinato pericolosamente alla sfera politica diventando un leader temibile, tra Sup e non. Come precisa The Hollywood Reporter, la seconda stagione di Gen V riprende poco più di un anno dopo la precedente e dopo quanto accaduto nella quarta stagione di The Boys con Cate e Sam nell’esercito di Sup di Patriota. Nel frattempo Marie, Jordan ed Emma hanno trascorso del tempo in prigionia come mostrato nel finale della prima stagione, circa un anno di reclusione per questi tre personaggi che avranno il loro gran da fare e dovranno farsi spazio in un mondo dominato da Patriota, ormai in controllo del paese.