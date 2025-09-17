TGCom24
Schede di riferimento
Gen V
Anno: 2023
3,8
Gen V
The Boys
Anno: 2019
4,0
The Boys
News Serie TV

Gen V 2, dove si colloca cronologicamente nell'universo di The Boys

Cristina Migliaccio

La seconda stagione di Gen V è tornata in streaming su Prime Video, ma dove si collocano cronologicamente questi eventi nell'universo di The Boys? Facciamo chiarezza.

Gen V 2, dove si colloca cronologicamente nell'universo di The Boys

La seconda stagione di Gen V è disponibile finalmente in streaming sulla piattaforma di Prime Video con i primi tre episodi a partire dal 17 settembre 2025, ma dove si collocano cronologicamente questi eventi? Una domanda lecita, considerato che diversi personaggi di Gen V sono apparsi nella quarta stagione di The Boys ed altri personaggi della Serie TV principale interagiranno nella seconda dello spin-off. Facciamo un po’ di chiarezza.

Gen V, dove si collocano gli eventi della seconda stagione cronologicamente nell’universo di The Boys?

Se la prima stagione di Gen V è stata collocata cronologicamente tra gli eventi della terza e quarta stagione di The Boys, dove punterà la seconda? Come la precedente, anche quella attualmente disponibile in streaming su Prime Video si colloca tra due stagioni di The Boys, precisamente tra la quarta già distribuita in streaming e la quinta, in arrivo prossimamente e che sarà anche l’ultima.

La seconda stagione di Gen V quindi riparte dagli eventi destabilizzanti della quarta stagione di The Boys e rivedrà gli studenti della Godolkin University tornare con la testa sui libri, o quasi. Non è di certo quello l’obiettivo principale di questi personaggi: Marie (Jaz Sinclair), ad esempio, ne ha uno nuovo di zecca e commissionatole proprio da Starlight. Nella quarta stagione di The Boys, Patriota si è avvicinato pericolosamente alla sfera politica diventando un leader temibile, tra Sup e non. Come precisa The Hollywood Reporter, la seconda stagione di Gen V riprende poco più di un anno dopo la precedente e dopo quanto accaduto nella quarta stagione di The Boys con Cate e Sam nell’esercito di Sup di Patriota. Nel frattempo Marie, Jordan ed Emma hanno trascorso del tempo in prigionia come mostrato nel finale della prima stagione, circa un anno di reclusione per questi tre personaggi che avranno il loro gran da fare e dovranno farsi spazio in un mondo dominato da Patriota, ormai in controllo del paese.

Come anticipato dalla showrunner Michele Fazekas: “L'intera stagione di The Boys è già trascorsa, quindi ognuno si troverà in una situazione molto diversa e questo causerà un sacco di problemi tra tutti”. Tra le varie problematiche figura sicuramente la morte di Andre, collegata alla morte del suo interprete Chance Perdomo a causa di un incidente in moto. L’attore non è stato sostituito e Andre non è stato tagliato dalla trama, anzi, avrà un forte impatto sulla storia. Così come anche Marie e Jordan dovranno fare i conti con la loro storia d’amore appena iniziata nella prima stagione: “Erano in una fase iniziale. È un brutto momento per affrontare una situazione importante, ma sono costretti a farlo”, suggerisce la showrunner. Jordan, nello specifico, continuerà ad affrontare le difficoltà della doppia identità: “La storia di Jordan in questa stagione è che in un certo senso gli importa ancora. Jordan ha molte idee su cosa sia giusto e cosa no. Oppure, Jordan ha idee su come dare per scontato ciò che l'altra persona pensa di lui, indipendentemente dal genere in cui si presenta. Quindi Jordan ha qualcosa da imparare su se stesso”. Resterà da vedere come si evolveranno Cate e Sam, entrambi dalla parte di Patriota, e soprattutto la direzione che questa seconda stagione prenderà, anticipando gli eventi degli ultimi episodi di The Boys.

Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
