Gary Oldman nel trailer di Slow Horses, serie di spionaggio in arrivo su Apple TV+

Debuttano il 1° aprile sulla piattaforma streaming di Apple i primi due episodi di una serie che sembra davvero molto interessante, una spy story condita da amaro humor britannico con un cast di primo piano. Gli altri quattro debutteranno le settimane successive. Ecco il trailer di Slow Horses.

Cosa c'è di meglio di una storia di spionaggio? Una storia di spionaggio inglese.

E cosa c'è di meglio di una storia di spionaggio inglese? Una storia di spionaggio inglese condita da humor squisitamente britannico.

E cosa c'è di meglio di una storia di spionaggio inglese condita da humor squisitamente britannico? Una storia di spionaggio inglese condita da humor squisitamente britannico con protagonista Gary Oldman.

Gary Oldman, il grande attore. Quello che, per rimanere in tema, è stato un meraviglioso Smiley in La talpa di Tomas Alfredson.

La storia di spionaggio cui stiamo facendo riferimento è quella di Slow Horses, una serie tv che debutterà in streaming su Apple TV+ il prossimo 1° aprile, e che vede coinvolti nel cast anche gente del calibro di Kristin Scott-Thomas e Jonathan Pryce, giusto per fare un paio di esempi.

La storia di Slow Horses, di cui di suguito vi mostriamo il primo trailer, è tratta dal primo romanzo omonimo di Mick Herron, e racconta di una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento dell'MI5, noto in modo non affettuoso come "Slough House", il Pantano. Ci vanno a finire, in pratica, gli scarti, quelli che non sono ritenuti all'altezza, che hanno commesso errori tali da vedere compromessa la loro carriera. Gary Oldman è Jackson Lamb, il brillante ma irascibile capo del Pantano, che non risparmia commenti salaci ai suoi sottoposti. Nemmeno quando, come questo trailer di Slow Horses ci fa intuire, quelli del Pantano s'imbattono in qualcosa che il resto del mondo dell'intelligence vorrebbe vedere seppellito per sempre: ma oltre alle battute, Lamb è pronto a combattere e difendere i suoi e i suoi ideali.

Slow Horses: il trailer della serie di spionaggio con Gary Oldman