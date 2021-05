Friends: La reunion in contemporanea in Italia su Sky e NOW il 27 maggio

News Serie TV

L'episodio speciale, che riunisce il cast e i produttori, arriva sugli schermi 17 anni dopo il finale dell'iconica serie tv.

Alla visione, qualche giorno fa, dell'emozionante trailer con il quale HBO Max ha promosso l'attesissimo speciale della reunion del cast di Friends, probabilmente vi sarete chiesti quando sarebbe stato possibile vedere tale meraviglia anche in Italia, a costo di versare fiumi di lacrime per i troppi ricordi. Ebbene, la conferma arriva in queste ore: Sky si è aggiudicata i diritti dell'evento televisivo dell'anno per l'Italia e lo proporrà in tv e in streaming su NOW lo stesso giorno in cui debutterà negli Stati Uniti, ovvero il 27 maggio, tra meno di una settimana!

Friends: The Reunion, i dettagli dello speciale

Come vi stiamo raccontando ormai da più di un anno, lo speciale The One Where They Get Back Together vede le star di Friends Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer tornare sull'iconico palcoscenico che ha fatto di loro sei, più o meno degli esordienti all'epoca del primo episodio su NBC, delle star planetarie: una vera e propria celebrazione dell'esperienza su quel set - il Teatro 24, negli studi Warner di Burbank - e dell'amicizia che su quelle tavole è nata. Lì sono state ricostruite alcune delle location più celebri della serie, come gli appartamenti di Monica, Rachel, Chandler e Joey e il Central Perk. Gli attori hanno ricordato i tempi che furono, riletto alcuni vecchi copioni, incluso quello del memorabile episodio della quinta stagione Io lo so che tu sai che io lo so, e partecipato a qualche divertente giochino, conferendo al tutto un clima nostalgico che, a giudicare dalle prime immagini, promette di non dare scampo ai dotti lacrimali.

Annunciata inoltre la partecipazione di un numero impressionante di ospiti d'eccezione, tra i quali David Beckham, Justin Bieber, i BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.