Friends: L'emozionante trailer ufficiale della reunion

Lo speciale con tutti i protagonisti della sitcom di culto arriva in streaming negli Stati Uniti, su HBO Max, il 27 maggio.

Dopo le prime foto della reunion di Friends, HBO Max ha svelato il poster e soprattutto il lungo trailer ufficiale dell'evento che ci danno finalmente un'idea più precisa su ciò che sarà questo speciale, atteso a lungo e più volte rimandato a causa della pandemia. In attesa del 27 maggio, quando Friends: The Reunion sarà disponibile in streaming negli Stati Uniti sul servizio di video in streaming di WarnerMedia, ecco il trailer che nasconde diverse anticipazioni.

Friends: Come sarà la reunion

I protagonisti della sitcom Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si sono riuniti presso l'iconico Teatro 24 dei Warner Bros. Studios di Burbank, lo storico set della serie. Lì sono state ricostruite alcune delle location più celebri come gli appartamenti e l'inconfondibile Central Perk. Come sappiamo, lo speciale - intitolato The One Where They Get Back Together - non sarà un vero e proprio episodio di Friends ma sarà senza sceneggiatura, sebbene gli attori si cimenteranno anche nella lettura di vecchi copioni, come quello del famoso episodio della quinta stagione intitolato Io lo so che tu sai che io lo so (in originale The One Where Everybody Finds Out) quando Phoebe scopre che Monica e Chandler si frequentano. Alcune scene della reunion sono state girate anche all'aperto dove è stata ricreata la magnifica fontana che si vede nella sigla della sitcom. Nel trailer vediamo anche Matt LeBlanc e Matthew Perry accomodarsi sulle riconoscibili sedie in pelle di Joey e Chandler e persino l'intramontabile Armadillo natalizio fare capolino.

Ospiti e sorprese

Si tratterà, insomma, di un vero viaggio nei ricordi, con gli attori che ripercorreranno la loro esperienza nella serie con aneddoti e racconti anche insieme ai produttori esecutivi della serie Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. Tantissimi gli ospiti già annunciati: tra loro David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Mentre in basso potete vedere anche il poster ufficiale di Friends: The Reunion, vi ricordiamo che non sappiamo ancora quando e dove lo speciale sarà disponibile in Italia (ma, vista la portata dell'evento televisivo, siamo sicuri che qualche novità verrà annunciata a breve).