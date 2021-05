Friends: Le prime foto dell'attesa reunion in arrivo su HBO Max

News Serie TV

La rivista People ha pubblicato le primissime immagini dello speciale celebrativo della sitcom atteso in streaming per il prossimo 27 maggio.

Ormai manca davvero poco all'uscita dell'episodio speciale di Friends che ha riportato ancora una volta, per una sera, nell'iconico Teatro 24 dei Warner Bros. Studios di Burbank gli storici protagonisti della sitcom Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Dopo il primo teaser trailer della reunion di Friends, che ha svelato la data di uscita negli Stati Uniti (il prossimo 27 maggio), la rivista People ha dedicato una cover all'evento pubblicando anche le primissime foto dal set dello speciale.

Friends: Le nuove anticipazioni e le sorprese della reunion

Intitolata The One Where They Get Back Together, la reunion di Friends non è un episodio aggiuntivo della serie ma uno speciale "unscripted", cioè senza sceneggiatura. I protagonisti si sono riuniti insieme agli ideatori David Crane e Marta Kauffman e al produttore esecutivo Kevin S. Bright per condividere aneddoti e ricordi sulla serie tv che li ha consacrati al successo diventando un vero e proprio fenomeno pop degli anni '90. Secondo quanto riportato da People, le star della sitcom sarebbero rimaste sorprese da come, nel Teatro 24 (storico set della serie), siano state ricreate per l'occasione molte delle location della sitcom: l'appartamento da scapolo di Joey e Chandler, l'appartamento di Monica e Rachel e naturalmente il Central Perk, con l'iconico divano arancione.

Foto: Terrence Patrick/ HBO MAX via People.com

Sono tante le sorprese che ci aspettano: oltre ai numerosi ospiti (tra cui Reese Witherspoon che interpretava la sorella di Rachel, Lady Gaga, David Beckham e Justin Bieber), vedremo - come si nota dalle foto pubblicate da People - anche il cast leggere il copione di uno storico episodio della serie, il primo della quarta stagione intitolato Monica e la medusa, e giocare nuovamente al quiz che, sempre nella quarta stagione della serie, permise a Joey e Chandler di vincere l'appartamento di Monica e Rachel.

Quando esce lo speciale di Friends in Italia?

Intanto, nonostante non siano ancora note né una data di uscita né il canale o piattaforma di video in streaming che ospiterà la reunion di Friends in Italia, nel Regno Unito - anticipa in esclusiva Deadline - Sky sarebbe in pole position per aggiudicarsi i diritti dello speciale. Il colosso inglese, infatti, ha un accordo importante con WarnerMedia che gli concede i diritti esclusivi su tutti gli originali HBO. Sebbene i contenuti di HBO Max non rientrino nell'accordo, questo rapporto privilegiato tra i due broadcaster potrebbe influire. Se le trattative andassero in porto, è molto probabile che anche nel nostro Paese la casa della runion di Friends sarà Sky (nonostante tutti gli episodi, attualmente, siano disponibili su Netflix).