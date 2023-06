Friends: Jennifer Aniston augura buon compleanno a Courteney Cox con un tuffo nel passato

News Serie TV

Courteney Cox ha compiuto 59 anni e Jennifer Aniston, collega e amica sin dai tempi di Friends, ha voluto augurarle buon compleanno con alcune fotografie nostalgiche.

Jennifer Aniston e Courteney Cox sono amiche da anni ed è tutto merito di Friends. Nonostante la sitcom sia terminata da tempo, il pubblico non l'ha mai dimenticata, tanto da chiedere a gran voce una reunion, vedendosi poi accontentato. Il cast al completo ha organizzato un episodio speciale - intitolato Friends: The Reunion - che ha raccontando aneddoti da dietro le quinte e ripercorso le tappe salienti della Serie TV. Ma, oltre all'avventura sul piccolo schermo, Jennifer Aniston e Courteney Cox hanno coltivato la propria amicizia anche nella reltà. E, in vista del 59° compleanno della sua carissima amica, Aniston le ha dedicato degli auguri originali pubblicando alcuni scatti via Instagram, uno più nostalgico dell'altro.

Jennifer Aniston augura buon compleanno a Courteney Cox con un carosello di foto nostalgiche

Soltanto pochi mesi fa Jennifer Aniston, insieme a Lisa Kudrow, avevano accompagnato Courteney Cox a un evento particolarmente importante per la sua carriera di attrice. Cox ha guadagnato la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood e, per celebrare quel traguardo, ha voluto al suo fianco le amiche ed ex colleghe di Friends. Il 15 giugno, invece, l'attrice ha soffiato 59 candele sulla sua torta di compleanno e Jennifer Aniston non ha potuto fare a meno di festeggiare anche tramite i social, pubblicando su Instagram un carosello di scatti in compagnia dell'amica. Ad accompagnare le fotografie intrise di nostalgia anche una didascalia dolcissima:

Vorrei prendermi un momento e augurare alla mia carissima CC il più felice dei compleanni. Se sei stato abbastanza fortunato da conoscerla, saprai quanto è incredibile. Ha il cuore più grande di tutti ed è l'essere umano più generoso che conosca. Ti voglio bene Cox-N-Hammer. Buon compleanno.

Le fotografie rappresentano una vita intera trascorsa insieme. In uno scatto, probabilmente risalente ai tempi di Friends considerando l'acconciatura di Jennifer Aniston (il famoso taglio à la Rachel), le due attrici si abbracciano e si scambiano un bacio a fior di labbra, suggellando la loro amicizia. In un altro scatto in bianco e nero, sempre risalente agli anni '90, Courteney Cox è a testa in giù nel bel mezzo della strada e Jennifer Aniston l'aiuta in una prova di equilibrio. Poi, anche alcune brevissime clip di Rachel e Monica in Friends e infine uno scatto più recente delle due attrici, in posa davanti alla fotocamera, sorridenti e vicinissime.