Courteney Cox riceve la stella sulla Walk of Fame accompagnata da Jennifer Aniston e Lisa Kudrow

News Serie TV

All'attrice è stata assegnata la stella numero 2750 sul celebre marciapiede delle star di Hollywood: durante la cerimonia ha potuto contare sul supporto delle sue ex co-star di Friends.

La pioggia a Hollywood non ha impedito a Courteney Cox di festeggiare un importante traguardo, l'assegnazione dell'ambita stella sulla Walk of Fame di Los Angeles, con le sue amiche di sempre Jennifer Aniston e Lisa Kudrow. L'attrice ha partecipato alla cerimonia durante la quale la camera di commercio di Hollywood l'ha insignita del prestigioso riconoscimento - precisamente la stella numero 2.750 - assegnato ad attori, produttori e registi che hanno lasciato il segno nel mondo dell'intrattenimento.

Courteney Cox riceve la stella sulla Walk of Fame: I discorsi di Jennifer Aniston e Lisa Kudrow

Courteney Cox è stata accompagnata dalla sua famiglia e da alcune storiche colleghe come Laura Dern, oltre alle già citate Jennifer Aniston e Lisa Kudrow. Queste ultime due, sue ex co-star in Friends e amiche da ormai tre decenni, hanno tenuto un commovente e divertente discorso durante la cerimonia. "Siamo molto onorate di essere qui oggi per parlare a vostro nome, come colleghi, amici, familiari, sorelle. Vi conosciamo da molto tempo", ha esordito Aniston, con Kudrow che ha aggiunto: "Ci siamo incontrate quasi 30 anni fa." Aniston ha scherzato dicendo che il 30 doveva essere sicuramente "un errore di battitura", ma Kudrow le ha assicurato che non lo era.

"Essere amico di Courtney significa essere la sua famiglia, e lei è responsabile di tutto ciò", ha continuato Aniston. "Da quando l'abbiamo incontrata la prima volta, è stata immediatamente inclusiva, calorosa, amorevole, interessata a tutto di noi. Ed ero davvero nervosa all'idea di incontrarla perché ero una sua grande fan". Kudrow, infatti, ha ricordato che agli esordi di Friends, Courteney Cox era l'unica del cast ad essere già relativamente famosa. "Tutti prendevamo spunto da lei", ha detto l'ex interprete di Phoebe ricordando quanto il cast di Friends fosse uno dei più affiatati della tv anche grazie a Courteney. "Fin dall'inizio, ha chiarito che si trattava di di un gruppo. Ha instillato in tutti noi la voglia di sostenerci a vicenda e di amarci l'un l'altro e il principio per cui gli attori hanno bisogno di sostenersi e amarsi l'un l'altro", ha aggiunto Aniston.

Le parole di Courteney Cox

Courteney Cox, che dopo le 10 stagioni di Friends ha recitato in altre serie come Cougar Town e la recente Shining Vale oltre che nel franchise cinematografico di Scream, ha sottolineato l'importanza che hanno avuto nella sua vita le sue amiche conosciute grazie a Friends. "Friends mi ha insegnato l'importanza del cameratismo e del restare davvero uniti. Queste amicizie sono arrivate nel momento più importante della mia vita e abbiamo affrontato così tante cose insieme", ha detto. "E mi ha insegnato a essere lì l'uno per l'altra - lo so, questa è la canzone: 'Sarò lì per te.' Ma è vero. È stato così bello lavorare con persone che potevano scambiarsi idee l'una con l'altra. Tutti volevano il meglio per tutti. Non c'era gelosia, pensavamo solo 'Facciamo la migliore serie possibile e sosteniamoci a vicenda in questo' ".