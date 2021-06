Friends: James Corden porta il suo Carpool Karaoke sul set della reunion insieme al cast

News Serie TV

Durante lo show del comico, che ha anche presentato lo speciale, è stato mostrato un video backstage inedito girato tra le strade degli studi Warner.

Pensavate di aver visto tutto della reunion di Friends? Beh dovreste ricredervi perché, durante il late show di James Corden - lo stesso presentatore che ha intervistato il cast durante lo speciale davanti all'iconica fontana - è stato mostrato un video backstage inedito di Friends: The Reunion (in Italia disponibile in streaming su NOW). Nella clip vediamo i protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer in giro per gli studi Warner insieme al comico. Immancabile il momento del classico Carpool Karaoke, lo show di Corden dove delle celebrità cantano in auto con lui, quando gli attori si sono messi a cantare la mitica sigla I'll be there for you dei The Rembrandts.

Il cast di Friends a zonzo per gli studi Warner con James Corden

Nel video vediamo James Corden dare un passaggio ai protagonisti di Friends fino al Teatro 24 degli studi Warner, lo storico set della serie. Dopo il momento karaoke, il comico ha visitato il set dove sono stati ricostruiti gli appartamenti di Monica e di Chandler e Joey e ha dato una sbirciatina scoprendo la collezione di CD di Chandler e Joey, provando le loro famose sedie reclinabili e annusando in giro nella speranza di sentire ancora l'odore della torta che Rachel e Chandler hanno mangiato sul pavimento in una storica scena della serie. Successivamente tutti si sono spostati sul set del Central Perk dove gli attori si sono sottoposti al temutissimo Best Friends Test. Insomma potremmo considerare la clip a tutti gli effetti una sorta di contenuto speciale aggiuntivo della reunion di Friends rilasciata lo scorso 28 maggio.