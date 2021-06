Friends: The Reunion, ascolti altissimi nel Regno Unito

News Serie TV

Oltre 5 milioni di spettatori per lo speciale celebrativo che ha riunito il cast della popolare sitcom.

Numeri che fanno girare la testa per la reunion di Friends nel Regno Unito, i primi resi disponibili da quando lo speciale celebrativo è stato rilasciato lo scorso 27 maggio, in Italia su Sky e in streaming su NOW. Proprio il colosso europeo dell'intrattenimento ha reso noto che Friends: The Reunion è stato visto in UK da oltre 5 milioni di spettatori, l'ascolto più alto degli ultimi anni.

La rimpatriata degli ex protagonisti di Friends Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer ha attirato precisamente 5,3 milioni di spettatori, diventando la trasmissione più vista su Sky dal 2019 e la seconda più vista di sempre, scalzando la docuserie comica del 2011 Scemo di viaggio e posizionandosi subito dopo il finale de Il Trono di Spade, andato in onda proprio nel 2019.

Si ignora nel frattempo come siano andate le cose negli Stati Uniti, dove HBO Max, il servizio streaming che ha ordinato lo speciale, ha adottato sin dal suo lancio una politica che prevede la riservatezza di queste informazioni. Potrebbe esserci un'eccezione, ma è comunque inverosimile che la reunion non abbia avuto un enorme seguito anche oltreoceano.