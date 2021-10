Felice Halloween con Servant: Data e teaser trailer della stagione 3

News Serie TV

La serie horror tornerà in streaming su Apple TV+ con 10 nuovi episodi a gennaio.

La stagione 3 della serie horror Servant sarà disponibile in streaming dal 21 gennaio. E poiché ricorre il weekend di Halloween, Apple TV+ ha pensato bene di offrirne un'anteprima in un lungo teaser trailer.

La stagione 3 di Servant

Da un'idea di M. Night Shyamalan (Il sesto senso), Servant racconta la storia di una giovane coppia di Philadelphia che, colpita da una terribile tragedia - la morte del figlio appena nato - la quale rischia di mette in crisi il loro matrimonio, apre le porte della propria casa a una forza misteriosa. Quando la programmazione dei nuovi 10 episodi prenderà il via sul servizio streaming, saranno trascorsi tre mesi dalla morte di zia Josephine e dagli altri eventi nel finale della seconda stagione. Come mostra la clip, ritroveremo una Leanne (Nell Tiger Free) ancora più paranoica. Sistematasi a casa Turner, la donna avrà degli incubi sulla sua raccapricciante "zia" e sugli orrori che si è lasciata dietro. Nonostante le speranze della famiglia di trovare un po' di normalità ora che Jericho è tornato, è evidente come questo sarà per loro un traguardo ancora piuttosto lontano.

Dal comunicato rilasciato per l'occasione si apprende nel frattempo che la stagione 3 introdurrà un nuovo personaggio interpretato da Sunita Mani (Mr. Robot, GLOW).