Fear the Walking Dead 8: Il trailer della stagione finale annuncia un enorme salto temporale

News Serie TV

L'ottava e ultima stagione della serie tv andrà in onda negli Stati Uniti dal 14 maggio.

Fear the Walking Dead farà un lungo balzo nel futuro prima della fine. Alla WonderCon di San Francisco, AMC ha annunciato che l'ottava e ultima stagione del primo spin-off dello zombie drama di successo The Walking Dead (conclusosi lo scorso novembre dopo 11 stagioni), andrà in onda negli Stati Uniti da domenica 14 maggio. La rete ne ha diffuso anche il primo trailer, rivelando inoltre che la rediviva Madison e gli altri personaggi della serie saranno più vecchi di 7 anni la prossima volta che li vedremo nell'apocalisse zombie. E questo vuol dire che Mo, la figlia di Morgan, non sarà più una bambina, tanto per cominciare.

Fear the Walking Dead 8: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Nell'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead troveremo Morgan (Lennie James), Madison (Kim Dickens) e gli altri vivere sotto il cinico dominio di PADRE dopo essere stati portati sull'isola. Con tutti loro demoralizzati e avviliti, il compito di riaccendere la fiducia in un mondo migliore spetta in primo luogo alla persona che Morgan e Madison hanno voluto salvare: Mo.

"Sembra surreale; è fantastico realizzare l'ottava stagione di questa serie, e solo perché, a questo punto, tutti sanno che questa sarà la nostra ultima stagione", ha detto il co-showrunner Ian Goldberg durante il panel alla convention. "Grazie mille; siete i migliori fan del mondo, abbiamo realizzato questa serie per voi e siamo così onorati di aver potuto raccontare queste storie per così tanto tempo". E parlando degli ultimi episodi ha aggiunto: "Vedremo tanto della vita dentro PADRE, che abbiamo solo accennato nella stagione 7. Volevamo approfondire gli aspetti della vita dentro questo posto di cui abbiamo sentito parlare tanto. Perciò, quando rivedremo i nostri personaggi, sarà passato molto tempo e vedremo come hanno navigato nelle loro nuove realtà. È una partita completamente nuova. Non sarà più facile per loro".