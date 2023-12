FBI: International, Heida Reed lascerà il cast dello spin-off nella stagione 3

News Serie TV

Interprete dell'agente speciale Jamie Kellett, l'attrice poserà il distintivo negli episodi in onda dal 13 febbraio.

FBI: International sta per salutare l'agente speciale Jamie Kellett. L'attrice islandese Heida Reed, nel cast del procedurale sin dal lancio nel 2021, saluterà il pubblico nella prossima, terza stagione. Lo annuncia TVLine, aggiungendo di aver appreso da fonti vicine alla produzione che l'uscita di scena del personaggio ha motivazioni puramente creative.

FBI: International: Come cambia il Fly Team nella stagione 3

Secondo spin-off di FBI, FBI: International segue gli agenti d'élite dell'International Fly Team del Federal Bureau of Investigation, i quali viaggiano per il mondo con la missione di tracciare e neutralizzare le minacce contro i cittadini americani ovunque si trovino. Guidata dall'agente speciale Scott Forrester (interpretato da Luke Kleintank), del quale l'agente Kellett è la seconda in comando, oggi la squadra include anche l'agente speciale Andre Raines (Carter Redwood), l'agente speciale Cameron Vo (Vinessa Vidotto) e lo schnauzer Tank, ai quali sta per aggiungersi l'agente speciale Amanda Tate, interpretata dalla recente aggiunta al cast Christina Wolfe (The Ark, Batwoman).

Negli Stati Uniti, FBI: International tornerà in onda su CBS il 13 febbraio, in ritardo di cinque mesi e con una terza stagione ridotta a causa dei recenti scioperi di Hollywood. In Italia, la programmazione, ferma al dodicesimo episodio della stagione 2, ripartirà questo sabato 16 dicembre nella prima serata di Rai 2.