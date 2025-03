FBI dà un volto a un personaggio inaspettato: Ecco di chi si tratta

News Serie TV

La settima stagione di FBI sta per introdurre un nuovo personaggio, interpretato dalla star di The Flash Tom Cavanagh.

Poche settimane fa, FBI ha sorpreso il suo pubblico e i suoi stessi personaggi (tranne uno) con l'introduzione di un personaggio di cui si ignorava l'esistenza. In Italia, i nuovi episodi della settima stagione arriveranno questo sabato su Rai 2, perciò quanto segue include anticipazioni che potreste non voler leggere. Diversamente, se non fosse un problema, sappiate che l'undicesimo episodio ha rivelato che l'agente speciale Isobel Castille ha un marito, Phillip, che il procedurale di successo mostrerà presto nelle fattezze del veterano dell'Arrowverse Tom Cavanagh.

FBI 7: Le rivelazioni su Isobel Castille

Shelter, l'episodio in questione, ha visto Isobel (interpretata da Alana de la Garza) avere una conversazione con OA (Zeeko Zaki) a proposito di tenere separati lavoro e vita privata, confidando al collega di essere sposata. Phillip, con il quale è convolata a nozze solo pochi mesi fa, "ha tre figlie, perciò ora ho tre figlie", ha aggiunto l'agente con un po' di stupore. Sperando di offrire a OA il giusto consiglio in un momento per lui complicato, Isobel ha spiegato: "Ho imparato a lasciare la mia vita personale fuori da questo edificio".

L'ingaggio di Cavanagh per il ruolo di Phillip è stato reso noto da TVLine, senza aggiungere quando il personaggio farà concretamente il suo debutto in FBI. L'attore, famoso per i ruoli di Harrison Wells e Eobard Thawne/Anti-Flash in The Flash, aveva già recitato su CBS in un paio di episodi di Blue Bloods. Si è fatto apprezzare anche in Eli Stone, Scrubs - Medici ai primi ferri e Royal Pains.