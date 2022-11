Fantasy Island: Teri Hatcher e James Denton di nuovo insieme nel trailer della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi della serie antologica remake di Fantasilandia in onda negli Stati Uniti dal 2 gennaio.

Se le otto stagioni di Desperate Housewives ci hanno insegnato qualcosa, è che anche i luoghi più idilliaci nascondo segreti oscuri e pericoli terrificanti. A quanto pare, i nuovi personaggi interpretati dagli ex residenti di Wisteria Lane Teri Hatcher e James Denton non erano suoi fan, perché si ritroveranno a loro volta in guai seri in quel paradiso spesso insidioso che è l'isola al centro di Fantasy Island, remake moderno dell'omonimo drama fantasy degli anni '70. Lo rivela il trailer della stagione 2, nel quale le ex co-star, di nuovo insieme in una serie tv, si ritrovano in una vacanza che inizia con brindisi e risate e sembra finire con un gioco in cui si vince o... si muore.

Fantasy Island: Le guest star della stagione 2

Nel loro episodio della serie antologica, il terzo della seconda stagione, Hatcher e Denton interpretano Dolly e Dutch, una coppia alle prese con la sindrome del nido vuoto che sta cercando di capire come trascorrere il prossimo capitolo della sua vita insieme. A Fantasy Island, a quanto pare. La clip mostra anche alcuni degli altri nuovi ospiti della struttura, interpretati da Jason Priestley (Beverly Hills, 90210), Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Rachael Harris (Lucifer), Andy Richter (Love, Victor), Jasika Nicole (The Good Doctor), Frankie J. Alvarez (Looking), Jai Rodriguez (Uncoupled) e Izzy Diaz (Good Trouble).

In Italia disponibile in streaming su NOW, Fantasy Island segue la Roselyn Sanchez di Devious Maids (un'altra serie dell'ideatore di Desperate Housewives) nei panni di Elena Roarke, discendente di Mr. Roarke, una donna sofisticata, perspicace e affascinante che ha messo da parte le proprie ambizioni, e persino l'amore della sua vita, per occuparsi dell'eredità della sua famiglia: un resort di lusso su un'isola tanto misteriosa quanto magica dove gli ospiti possono vedere realizzata ogni loro fantasia. Negli Stati Uniti, il debutto del nuovo ciclo di episodi è fissato per il 2 gennaio.